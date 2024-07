Andrzej Duda udał się do Waszyngtonu, by uczestniczyć w szczycie NATO, który zorganizowano w ramach 75. rocznicy podpisania Traktatu Północnoatlantyckiego. U jego boku nie mogło oczywiście zabraknąć żony, która towarzyszy mężowi przy okazji najważniejszych wizyt. Jak na lotnisku zaprezentowała się pierwsza dama?

Tak Agata Duda brylowała na lotnisku. Postawiła na klasykę

Para prezydencka pojawiła się na lotnisku w Baltimore. Andrzej Duda zabrał najbliższych współpracowników i żonę, by wziąć udział w trzydniowym szczycie NATO. Wyjazd jest jakby luksusowy, patrząc na miejsce, gdzie zatrzyma się głowa państwa. Agata Duda towarzyszy mężowi podczas podróży, pełniąc funkcję reprezentatywną. Wielu narzeka na jej brak zaangażowania w najważniejsze sprawy. Nie tylko to nie podoba się bacznym obserwatorom. Zwracają też uwagę na styl ubierania się pierwszej damy. Ludzie w tej kwestii są podzieleni - jedni narzekają na stylizacje prezentowane przez żonę prezydenta, a inni rozpływają się nad jej ubiorem.

Tym razem Agata Duda postawiła na klasykę. Wybrała eleganckie, szersze spodnie w jasnym kolorze. Zestawiła je z bluzką w dokładnie tym samym odcieniu. Na stylizację zarzuciła czarną marynarkę. Jeśli chodzi o buty - widać było, że założyła niższe, ciemne obuwie. Pierwsza dama z uśmiechem wysiadła z samolotu. Powitano ją bukietem kwiatów. W naszej galerii zobaczycie całą stylizację żony Andrzeja Dudy.

Stylistka opowiedziała, czego pierwsza dama nigdy nie założy

Jak już wspomnieliśmy, styl Agaty Dudy mocno dzieli społeczeństwo. Stylistka Dorota Goldpoint współpracuje z pierwszą damą już od siedmiu lat i wie, na co uważać, by nie zaliczyć wpadki. "Pani prezydentowa jest zobowiązana ubierać się w stroje charakteryzujące się prostotą. Muszą być dostosowane do sylwetki i wieku (...). Ważne są okoliczności, charakter uroczystości, ranga protokolarna, a także pora dnia. Kreacje muszą być harmonijne, jeśli chodzi o kolor, fason, rodzaj tkaniny i porę roku" - wyjawiła w rozmowie z "Super Expressem". Zaznaczyła również, że stylizacje żony prezydenta są przemyślane i nie mogą być przesadzone. "Pierwsza dama wybiera stroje eleganckie, szykowne, które wyrażają szacunek do miejsca i osób, z którymi się spotyka. Strój to wizytówka, nie powinien koncentrować uwagi poprzez zbytnią ekstrawagancję" - dodała Goldpoint.