Maciej Kurzajewski odchodzi z TVP! Wydał oświadczenie

Maciej Kurzajewski jest jedną z największych gwiazd TVP. Dziennikarz był związany z relacjami sportowymi, ale prowadził także programy rozrywkowe takie jak "Kocham Cię, Polsko!". Kilka lat temu dostał fuchę w "Pytaniu na śniadanie", gdzie pojawiał się u boku Katarzyny Cichopek. Po jakimś czasie okazało się, że są razem. W tym roku zakochani podjęli decyzję o odejściu ze śniadaniówki. Mimo to dziennikarz nadal był związany ze stacją. Okazuje się jednak, że i na niego przyszedł czas. Co się stało?

Maciej Kurzajewski odchodzi z TVP. Jest oświadczenie

Na Instagramie znanego dziennikarza pojawiło się obszerne oświadczenie, w którym informuje, że to koniec jego przygody z Telewizją Polską. Można uznać, że to przełomowa decyzja dla Kurzajewskiego, który swoją przygodę z dziennikarstwem rozpoczął właśnie u publicznego nadawcy i współpracował z TVP ponad 30 lat. Zdjęcie z początków kariery znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Jeszcze we wtorek, dziękując w studiu widzom Telewizji Polskiej za wspólnie spędzone chwile podczas meczów piłkarskich Mistrzostw Europy 2024, zapraszałem do olimpijskiego studia TVP Sport. Paryskie Igrzyska obejrzę wspólnie z wami, ale już z innej perspektywy, choć równie mocno dopingując naszych sportowców. Dzisiaj, po trzydziestu latach, rozstaję się z moją macierzystą redakcją i Telewizją Polską. Te trzy dekady były pełne niezapomnianych chwil, wyzwań i sukcesów, które na zawsze pozostaną w mojej pamięci

- czytamy w oświadczeniu.

Czyżby jednak krążące plotki o tym, że ma już dogadany kontrakt w Polsacie, okazały się prawdziwe? Już od jakiegoś czasu w mediach pojawiają się informacje jakoby Kurzajewski miał przyjąć ofertę pracy od stacji, której dyrektorem programowym jest od jakiegoś czasu Edward Miszczak. W swoim oświadczeniu dziennikarz nie zapomniał wspomnieć o Włodzimierzu Szaranowiczu, który przez lata był jego mentorem.

Miałem wielki honor relacjonować największe wydarzenia sportowe: Igrzyska Olimpijskie, piłkarskie Mistrzostwa Świata, zawody Pucharu Świata. Dziękuję mojemu mentorowi Włodzimierzowi Szaranowiczowi, który zawsze mnie wspierał i dodawał odwagi w sięganiu po niemożliwe. Podziękowania dla wszystkich Sportowców, których spotkałem na swojej zawodowej drodze, składam na ręce mistrza Adama Małysza

- napisał dziennikarz. Nie zapomniał również o programach, które prowadził. Zaznaczył, że to właśnie one dały mu nieocenione doświadczenie, które ukształtowało go zarówno jako dziennikarza, jak i człowieka. Podziękował osobom, które na co dzień z nim współpracowały.

Maciej Kurzajewski dziękuje widzom z wsparcie

Maciej Kurzajewski nie zapomniał oczywiście o tym, by podziękować za wsparcie widzom, którzy od lat mogli go oglądać na antenie Telewizji Polskiej. Zaznaczył również, że to nie jest koniec jego kariery w mediach i ma zamiar dalej się rozwijać jako dziennikarz.

Największe podziękowania kieruję jednak do was, drodzy widzowie. To dzięki wam miałem motywację do ciągłego doskonalenia się i poszukiwania nowych dróg. Wasze wsparcie i zaufanie były i są dla mnie najcenniejszymi nagrodami. Oczywiście, za pięć Telekamer, w tym tę Złotą, też wam bardzo dziękuję! Choć czas płynie nieubłaganie, moja pasja do dziennikarstwa i miłość do sportu pozostają niezmienne. Jestem wdzięczny za każdy dzień spędzony na antenie i z nadzieją patrzę w przyszłość, licząc na kolejne lata pełne inspirujących wyzwań. Dziękuję, że jesteście ze mną i zapraszam do dalszej wspólnej podróży w świecie mediów i sportu. Kiedy jedne drzwi się zamykają, inne otwierają się szeroko jak wrota

- tak zakończył swoje oświadczenie prezenter.