Kacper Kuszewski jest jednym z bardziej popularnych polskich aktorów. Nie da się ukryć, że największą sławę i rozpoznawalność przyniosła mu rola Marka Mostowiaka w serialu "M jak miłość". Choć już jakiś czas temu pożegnał się z produkcją, to nie zniknął na stałe z ekranów. Wystąpił m.in. w serialu "Przyjaciółki". Pojawił się także w popularnych programach jak "Twoja twarz brzmi znajomo" czy "Taniec z gwiazdami". Oprócz tego zdarza mu się również występować na deskach teatrów. W jednej z najnowszych rozmów Kuszewski opowiedział o pewnych trudnościach, które towarzyszyły mu przez całe życie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kacper Kuszewski o emancypacji współczesnych kobiet. "My mężczyźni jesteśmy bardzo uwięzieni"

Kacper Kuszewski podzielił się diagnozą. "W Polsce zaczęto mówić o tej przypadłości, dopiero jak kończyłem studia"

Jakiś czas temu Kacper Kuszewski udzielił wywiadu magazynowi "Wprost". W trakcie obszernej rozmowy podzielił się pewną wiadomością. Niedawno wyszło na jaw, że zdiagnozowano u niego ADHD. Aktor wyznał, że zmagania z tą przypadłością nie są mu obce i tak naprawdę towarzyszyły mu przez całe życie. Podkreślił, że już w dzieciństwie doświadczał symptomów ADHD, jednak jeszcze wtedy nie było to rozpoznawane. "Mówiono mi, że jestem muzykalny, ale nauczyciele twierdzili też, że jestem leniwy. W zeszłym roku zdiagnozowano u mnie ADHD. W Polsce zaczęto mówić o tej przypadłości, dopiero jak kończyłem studia, wtedy też stwierdziłem, że na pewno miałem ją w dzieciństwie, wszystkie symptomy się zgadzały, tym bardziej, że uważano, że to choroba wieku dziecięcego i się z niej wyrasta" - wyznał.

Kacper Kuszewski: Mam pewne problemy w funkcjonowaniu

W dalszej części rozmowy Kacper Kuszewski, że przypadłość potwierdził w zeszłym roku. Co prawda objawy przynoszą mu pewne trudności, jednak dzięki diagnozie może on teraz o wiele lepiej radzić sobie z wyzwaniami. "Dziś już wiemy, że to cecha neurologiczna na całe życie. W dorosłym życiu często przejawia się w inny sposób niż w dzieciństwie, np. w postaci perfekcjonizmu. Poszedłem to sobie zdiagnozować, bo do dziś mam pewne problemy w funkcjonowaniu związane z ADHD" - powiedział. ZOBACZ TEŻ: Kuszewski ma nową fuchę w TVP. Teraz reaguje na wieści, że wygryzł dawne gwiazdy [PLOTEK EXCLUSIVE].

Kacper Kuszewski na planie 'Tak to leciało?'. Fot. Kapif.pl