Styl Agaty Dudy jest szeroko komentowany. Jednym bardzo się on podoba, inni mają do niego sporo uwag. Niedługo pierwsza dama wraz z mężem odbędą spotkanie na szczycie NATO, gdzie muszą się godnie zaprezentować. O tym, czego nie wypada założyć Agacie Dudzie na tego typu wydarzenie, opowiedziała jej stylistka Dorota Goldpoint.

Agata Duda i etykieta jej ubioru. Stylistka mówi o prostocie

Projektantka współpracuje z pierwszą damą już siódmy rok. Zdaje sobie sprawę, że jakakolwiek gafa wizerunkowa w stroju Agaty Dudy może być omawiana w mediach. Dlatego też stara się bazować na prostocie, aby uniknąć błędów. - Pani prezydentowa jest zobowiązana ubierać się w stroje charakteryzujące się prostotą. Muszą być dostosowane do sylwetki i wieku (...). Ważne są okoliczności, charakter uroczystości, ranga protokolarna, a także pora dnia. Kreacje muszą być harmonijne, jeśli chodzi o kolor, fason, rodzaj tkaniny i porę roku - wyjawiła na łamach "Super Expressu". Co jeszcze stylistka wspomniała na temat ubioru pierwszej damy? Zwraca uwagę również na okazję, do której dobierany jest strój.

Pierwsza dama wybiera stroje eleganckie, szykowne, które wyrażają szacunek do miejsca i osób, z którymi się spotyka. Strój to wizytówka, nie powinien koncentrować uwagi poprzez zbytnią ekstrawagancję

- podkreśliła Goldpoint.

Agata Duda i zakazane elementy stylizacji

Jesteście ciekawi, które rozwiązania modowe absolutnie nie przejdą u pierwszej damy? Goldpoint ubierając Dudę, wyklucza trendy, które często obserwujemy u celebrytek na czerwonym dywanie. - Mam również wśród swoich klientek młode kobiety, dla których tworzę indywidualne projekty, nieco bardziej ekstrawaganckie, w których występują przezroczystości, wysokie pęknięcia odsłaniające nogi czy odsłaniające plecy wycięcia. Na takie ekstrawagancje pierwsza dama nie może sobie pozwolić - zaznaczyła stylistka. Projektantka przyznała, że trafiają do niej czasem negatywne komentarze na temat strojów pierwszej damy. Uważa jednak, że wynikają z niewiedzy na temat zasad stylizowania osób o takiej funkcji jak Duda. - Podejmując współpracę z pierwszą damą, miałam również świadomość tego, jak bardzo będę narażona na ocenę opinii publicznej. Jako demokratka, jestem dumna z przywileju, jaki mnie spotkał - dodała. Kilka stylizacji Agaty Dudy znajdziecie w naszej galerii.