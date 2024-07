Małgorzata Rozenek-Majdan od wielu lat jest jedną z największych gwiazd polskiego show-biznesu. Nie dziwi więc, że wielu chciałoby dowiedzieć się, czy korzystała z dobrodziejstw medycyny estetycznej. Od jakiegoś czasu dyskutuje się na ten temat, a głos w sprawie zabrał także lekarz. Co na to sama zainteresowana? Padły wymowne słowa.

Zobacz wideo Kto według Rozenek-Majdan jest jedną z najlepiej ubranych Polek?

Małgorzata Rozenek reaguje na medialne doniesienia o jej metamorfozie

Od kilku dni w sieci rozgorzała debata związana z Małgorzatą Rozenek-Majdan. I choć dyskusja na temat tego, czy korzystała z zabiegów medycyny estetycznej co jakiś czas wraca jak bumerang, tym razem analizę jej twarzy przeprowadził lekarz. Marcin Janusek z kliniki Derma Instytut specjalnie dla "Super Expressu" przeanalizował sytuację. "W ostatnim czasie możemy zaobserwować, że jej twarz stała się bardziej smukła, linia żuchwy bardziej zarysowana, a górna warga znacznie wyciągnięta do góry. Z perspektywy bocznej warga układa się "bardziej na płasko". Co tworzy idealne proporcje między nosem a brodą" - twierdzi ekspert. Jak kiedyś wyglądała celebrytka? Zobaczycie w naszej galerii na górze strony.

Małgorzata Rozenek-Majdan ma już najwyraźniej dość tego, że wszyscy ciągle skupiają uwagę na jej twarzy i próbują analizować, jakim zabiegom się poddała. Wątek postanowił poruszyć także dziennikarz portalu Pomponik. - Czy zmieniłam coś w twarzy? Tak, zmieniłam wszystko. Możemy przejść do następnego pytania - stwierdziła ironicznie celebrytka. Reporter zapytał, co "Perfekcyjna Pani Domu" sądzi o tym, że jej wygląd analizują specjaliści, dzieląc się spostrzeżeniami w kwestii medycyny estetycznej w mediach.

Ja się bardzo cieszę, że po tylu latach w show-biznesie, nierobiącą żadnych skandali, żadnych dram, osobą, która jest mamą trójki synów, szczęśliwą żonę i będę tą żoną do końca życia, że generuję takie emocje, że jakiś lekarz, który chyba nie jest uznany, skoro pochyla się nad twarzą celebrytki i robi to publicznie... To w jakimś sensie łechce moje ego. Każdy orze, jak może

- odpowiedziała.

Internauci zarzucają Rozenek ingerencję w wygląd. Tak zareagowała celebrytka

Pod jednym z ostatnich postów internauci zaczęli złośliwie komentować wygląd celebrytki, sugerując nadmierną ingerencję w wygląd. "Coś jest zrobione, bo twarz wygląda zupełnie jak nie pani Małgorzata", "Czy to jest pani Małgosia?" - czytamy pod wpisami. Rozenek-Majdan postanowiła wymownie zareagować i udostępniła życzliwe słowa, które otrzymała w wiadomości prywatnej. "Hejt, który wylał się pod pani ostatnią rolką, po prostu mnie przygniótł. Jeśli kiedyś pani to przeczyta i będzie to miało jakiekolwiek znaczenie, to uważam, że jest pani olśniewająca. Nie wiem, czy przemawia przez nas zazdrość, czy inne złe emocje, ale publiczne pisanie tak obrzydliwych komentarzy powinno skutkować co najmniej rozstrojem żołądka, żeby każdy miał czas i okazję zastanowić się nad sobą. Nie wyobrażam sobie jaki ogrom pracy, samozaparcia i dyscypliny trzeba w sobie znaleźć, żeby tak wyglądać. Genialnie! Szanuję i podziwiam" - mogliśmy przeczytać na InstaStories Rozenek-Majdan.