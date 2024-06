Maciej Kurzajewski od lat pracuje w Telewizji Polskiej i na stałe zagościł w redakcji sportowej tej stacji. Przed zmianą władzy prowadził też "Pytanie na śniadanie" oraz teleturnieje m.in. "Kocham Cię Polsko" czy "Czar par". I choć obecnie dziennikarz kojarzy się z eleganckim wyglądem, kiedyś stawiał na luźniejszy ubiór. Mamy jego zdjęcie z przeszłości. Będzie zaskoczeni, jaką przemianę przeszedł.

Maciej Kurzajewski przeszedł sporą metamorfozę. Tak kiedyś wyglądał

Media ponownie zainteresowały się Maciejem Kurzajewskim, gdy ten związał się z gwiazdą "M jak miłość" - Katarzyną Cichopek. Od tego czasu cały czas jest na świeczniku. Obecnie zajmuje się prowadzeniem studia przed meczami na Euro 2024 w TVP Sport. Wraz z ukochaną opuścili "Pytanie na śniadanie", które wspólnie prowadzili, zanim doszło do masowych zwolnień. Dziennikarz od jakiegoś czasu kojarzony jest z eleganckimi strojami, choć nie omieszka poszaleć z kolorami. Wcześniej stawiał na bardziej stonowane kolory, choć ciągle sięgał po klasyczne kroje.

Plotek dotarł do archiwalnej fotografii Kurzajewskiego, które jasno sugeruje, że przeszedł metamorfozę zarówno w kwestii wyglądu, jak i stylu ubierania. Kiedyś wybierał luźniejsze stylizacje. Zdjęcie znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Prezenter pozuje w luźnej bluzie, spod której wystaje zielony T-shirt i w jeansach. U jego boku możemy zobaczyć Helenę Warszawską, która była niezwykle znaną i lubianą postacią. Przez lata pracowała jako pielęgniarka w przychodni COS w Zakopanem i nawet po zamknięciu miejsca, chętnie towarzyszyła zawodnikom na konkursach. Opatrywała ewentualne rany i wręczała słodycze.

Czym obecnie zajmuje się Maciej Kurzajewski?

Jak wspominaliśmy, dziennikarz zrezygnował z prowadzenia śniadaniówki i przez pewien czas nie pojawiał się na antenie Telewizji Polskiej. Wrócił na antenie w związku z dużym wydarzeniem, o czym już wcześniej informowaliśmy. - Maciej Kurzajewski jest stałym współpracownikiem TVP Sport przy dużych imprezach sportowych (np. Euro 2024, Igrzyska Olimpijskie czy Tour de Pologne) - poinformował Plotka Dział Komunikacji Korporacyjnej TVP. Obecnie możemy oglądać prezentera właśnie przy okazji przedmeczowego studia na Euro 2024. Co robi poza kamerami publicznego nadawcy? Kurzajewski zdecydował się, by wraz z ukochaną poprowadzić podcast "Serio?", do którego zapraszają gości. Mogliśmy już usłyszeć ich rozmowę z m.in. Sebastianem Karpielem-Bułecką oraz Robertem Motyką.

