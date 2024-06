Julia "Maffashion" Kuczyńska była w niedzielę na baby shower Marceliny Zawadzkiej, która - jak się okazało - spodziewa się syna. Influencerka z tej okazji zamieściła w mediach społecznościowych nie tylko zrobione na zabawie pamiątkowe zdjęcie z prowadzącą "Farmę". Pokusiła się też o publiczne życzenia. Wyszło na jaw, że była Miss Polonia wybrała na swoją imprezę miejsce dobre znane Maffashion i na dodatek bliskie jej sercu. "Marcelka, raz jeszcze samych cudowności na tej całkowicie nowej drodze życia. To dopiero początek! Dziś podczas twojej imprezy aż zakręciła mi się łezka w oku. Wspomnienia wróciły. Prawie cztery lata temu w tym samym miejscu miał miejsce mój baby shower, a teraz razem z synkiem mogłam świętować twój piękny czas. Czas, który pędzi jak szalony. A po dzieciach (jak to się mówi) widać to najbardziej. Zdrówka dla was" - napisała. Przy okazji influencerka przypomniała zdjęcie z Zawadzka sprzed lat: z czasów gdy ich kariera nabierała dopiero rumieńców. Nie były wtedy tak znane, jak teraz. "PS. wklejam stare zdjęcie z jednego z pierwszych spotkań. Tak na pamiątkę" - dodała wzruszona Maffashion. Co ciekawe, zdjęcie, które zamieściła u siebie na Instagramie z Marceliną, pierwotnie znalazło się na jej profilu 17 listopada 2013 roku.

Tak Marcelina Zawadzka poinformowała o ciąży

Marcelina Zawadzka w maju poinformowała fanów o tym, że już niedługo będzie mamą. Modelka opublikowała wówczas poruszające nagranie ze swoim narzeczonym Maxem Gloecknerem, którego żoną zgodziła się zostać niespełna rok temu. "Niebawem moje drogie, kochane mamy dołączę do waszego grona - mam ogromną wdzięczność, wypełnia mnie po krańce możliwości, za to, że Bóg pozwolił mi zaznać prawdziwej, czystej, pewnej i wzajemnej miłości, dzięki której powstał jego owoc" - napisała w poście. Dzięki relacjom w internecie wiemy, że na swoje baby shower zaprosiła wiele znanych celebrytek. Poza Maffashion, tego dnia świętowała z nią m.in. Karolina Gilon czy Magdalena Karwacka, której ostatnio Sebastian Fabijański wyznawał miłość. Przeczytaj więcej: Fabijański wyznał miłość Magdzie z "Love Island". Jej chłopak się odpalił: Od*****ol się od mojej dziewczyny

Ogranicza pojawianie się na wizji

Błogosławiony stan nie pozwoli Marcelinie Zawadzkiej pracować tak, jak wcześniej na planie programu "Farma". Zdjęcia do show ruszyły w czerwcu. Pierwsza o tym napisała współprowadząca program, Ilona Krawczyńska. "Moja ukochana Marcelinka spodziewa się dzidziusia, a to oznacza, że kolejny raz zostanę ciocią. To oznacza również, że na 'Farmie' potrzebuję dodatkowego wsparcia". Okazało się, że nową współprowadzącą reality show Polsatu została siostra Ilony Krawczyńskiej. Jak pisaliśmy, trzecia współprowadząca program to inicjatywa Marceliny. - Nie chciała opuszczać programu, ale wie, że czasem praca po kilka godzin na pełnym słońcu, może nie być dla niej. Razem z produkcją doszli do wniosku, że będzie pojawiała się podczas mniej wymagających dni zdjęciowych. Tym sposobem przy trzeciej osobie nikt nie ucierpi - słyszeliśmy od informatora z Polsatu. Stare zdjęcie Marceliny i Maffashion, które zostało przypomniane przez drugą z nich, znajdziecie w galerii na górze strony.

Marcelina Zawadzka na planie 'Farmy'. Fot. Kapif.pl