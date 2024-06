Magdalena Tul przez lata próbowała robić karierę wokalną w Polsce. Widzowie mogą doskonale kojarzyć ją z programu "Jaka to melodia?", w którym śpiewała. W końcu udało jej się także wystąpić na Konkursie Piosenki Eurowizji w 2011 roku. Niestety udział w konkursie nie był dla niej przepustką do światowej kariery, ale piosenkarka się nie poddaje. Właśnie wydała sensualny clip do nowego singla. Nad piosenką pracowała z amerykańskimi twórcami.

Magdalena Tul chce podbić Stany. Jej nowy utwór wyprodukowali Amerykanie

Teledysk do piosenki "Make Me Believe" ukazał się 21 czerwca. W clipie Magdalena Tul wystąpiła w skąpym stroju. Całość wypadał niezwykle sensualnie. Fani kina od razu wyłapią nawiązania do sceny z głośnego filmu "American Beauty" w reżyserii Sama Mendesa. Piosenka jest już dostępna na wszystkich platformach streamingowych. Została wydana przez amerykańską wytwórnię Banner Records. "Praca nad „Make Me Believe" była niesamowitym doświadczeniem. Jestem zaszczycona, że mogłam nagrać ten znakomity utwór i mimo tego, że nie jestem autorem, aranżacyjnie miałam tu olbrzymie pole do popisu i mogę z pewnością powiedzieć, że traktuje go również jak swoje dziecko. Jestem wdzięczna całej amerykańsko-polskiej ekipie, która pracowała przy nagraniu muzyki i teledysku. Wierzę, że ten utwór poruszy serca wielu ludzi" - czytamy słowa Magdaleny Tul w notce prasowej. Screeny z najnowszego clipu wokalistki znajdziecie w galerii na górze strony.

Internauci zachwyceni nowym teledyskiem Magdaleny Tul. "Hipnotyzujące wideo"

Nowy utwór i teledysk Magdaleny Tul przypadł do gustu internautom. W komentarzach pod wideo na YouTube zaroiło się od komplementów. "Czysta perfekcja. Znakomita melodia, genialny głos. Hipnotyzujące wideo", "Świetnie, o to chodziło. Czekamy na więcej", "Piosenka sztosik, obrazek też fajny", "Genialne", "Wow, ale nagranie. I bardzo sensualny klip" - czytamy w komentarzach. Myślicie, że polska wokalistka ma jeszcze szanse na światową karierę?