Viki Gabor zdobyła popularność w niezwykle młodym wieku. Obecna 16-latka miała zaledwie dziesięć lat, gdy wystąpiła w show muzycznym "The Voice Kids". Wówczas z pomocą sił Tomsona i Barona zdobyła drugie miejsce w programie. Co więcej, pojawiła się też w konkursie Eurowizji Junior. Jej sukcesy przełożyły się na dużą rozpoznawalność. Warto jednak pamiętać, że Viki wciąż chodzi do szkoły. Właśnie skończyła pierwszą klasę liceum. Jakie ma podejście do swoich rówieśników.

Jakie Viki Gabor ma podejście do rówieśników? Wyznała, że czuje się dojrzalsza

Viki Gabor rozpoczęła karierę w wieku dziesięciu lat. Gwiazda ma na koncie wiele sukcesów. Rozwija karierę, występując na wielu festiwalach, dając koncerty i wydając kolejne albumy. Właśnie pojawiła się jej płyta "Terminal 3". Nie da się ukryć, że obowiązki niełatwo połączyć ze szkołą. Piosenkarka musi jednak uczęszczać do placówki. Pomimo tego, Viki Gabor ma częściej kontakt z osobami z branży muzycznej, które są od niej starsze, niż z rówieśnikami. Jakie ma podejście do ludzi w podobnym do siebie wieku? "Myślę, że jakaś tam przepaść jest z moimi rówieśnikami, bo praktycznie cały czas jestem w gronie dorosłych osób, w sumie od dziesiątego roku życia i myślę, że mentalnie jestem wyżej" - powiedziała w wywiadzie dla "Onet Rano". Co sądzicie? Po więcej zdjęć Viki Gabor zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Viki Gabor dba o swoją edukację. Mówi o przyszłości w branży muzycznej

Viki Gabor ma świadomość tego, że przyszłość każdego artysty w branży muzycznej może być niepewna. Z tego względu 16-latka stawia również na dobrą edukację. Wie, że nie może ocenić, co tak naprawdę będzie robiła za kilka lat. W rozmowie dla "Onet Rano" zdradziła, że rodzice pilnują, aby dbała o obowiązki szkolne. Pilnują, aby zbierała dobre stopnie. "Mam rodziców, którzy ścigają mnie, jeśli chodzi o szkołę, trzeba mieć też dobre oceny. Szkoła jest ważna, nie wiadomo co będzie za parę lat i czy moja muzyka będzie szła do góry, czy na dół, więc myślę, że mieć jakieś wykształcenie też jest spoko" - podkreśliła Viki Gabor.