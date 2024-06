Związek Julii "Maffashion" Kuczyńskiej i Michała Danilczuka kwitnie. Para, która poznała się w lutym na parkiecie "Tańca z gwiazdami", spędziła ostatnio kilka uroczych dni we Włoszech, gdzie byli na ślubie Agnieszki Lal, znanej jako Aggie. Na relacjach z tego wypadu się nie skończyło. Teraz influencerka udowodniła, że jej rodzice zaakceptowali jej nowego wybranka. Co więcej, dali mu taki sam prezent, jak jej. Chodzi o ręcznie robiony album ze zdjęciami z show Polsatu i opisami wszystkich tańców. To bardzo wzruszyło Maff. "Cudownych rodziców mam. Koniec i kropka. Jestem szczęściarą!" - napisała i dodała emotikonę z sercem i łzami.

Zobacz wideo Maffashion o bliskości w "Tańcu z gwiazdami"

Internauci zachwyceni pamiątką dla Maffashion i Danilczuka

Prezent od rodziców Maffashion zachwycił jej fanów. "To jest mistrzostwo świata - ta duma, która przemawia przez twoją mamę. I to, że chciała stworzyć pamiątkę dla ciebie... przepiękny gest", "Już teraz Twój synek będzie miał ulubioną książeczkę. Wspaniałych masz rodziców" - czytamy. Pojawiły się też wpisy od znajomych z show. "OMG, ale cudne", napisała Roxie Węgiel. "Piękne to" - dodał Jacek Jeschke. Zdjęcia albumów dla Maffashion i Michała znajdziesz w galerii na górze strony. Rzeczywiście jest się czym zachwycać?

Słowa dla Maffashion od rodziców

W albumie dla Maffashion znajduje się też dla niej wyjątkowa dedykacja. Nie ma wątpliwości, że w mamie i tacie Julia ma największych fanów. "Kochana, jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Te wszystkie tańce był niesamowite, cudowne. Jesteś wspaniałą kobietą, matką, nie poddawał się w realizacji swoich planów, marzeń. Niech albumy te będą dla was pamiątką. Rodzice" - czytamy na InstaStories udostępnionym przez influencerkę. Przypomnijmy, że ostatnią edycję "Tańca z gwiazdami" wygrała Anita Sokołowska i Jacek Jeschke. Maffashion i Michał zajęli trzecie miejsce, ale zyskali coś więcej niż Kryształową Kulę czy dodatkowe pieniądze - siebie. Na razie zakochani jednak są powściągliwi w mówieniu o swoim związku, choć coraz częściej pokazują razem relacje.

Maffashion w 'Tańcu z gwiazdami'. Fot. Kapif.pl