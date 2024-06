Życie miłosne Michała Wiśniewskiego od lat wzbudza spore emocje. Jak wiadomo, w 2020 roku znany piosenkarz wziął ślub po raz piąty. Jeśli chodzi o dzieci - ma ich szóstkę, a najmłodsze niedawno świętowało rok. Celebryta zdecydował się opublikować zdjęcie najstarszej z córek. Fani nie kryli zachwytu i jasno stwierdzili, do kogo jest podobna Fabienne.

Jak wygląda Fabienne Wiśniewska? Fani ocenili, do kogo jest podobna

Michał Wiśniewski jest bardzo aktywny w sieci, a w mediach społecznościowych fani mogą podejrzeć, co się dzieje w jego życiu prywatnym. Wiele emocji wzbudzają relacje miłosne lidera "Ich troje", który już pięciokrotnie stawał na ślubnym kobiercu. Jedną z jego żon była Marta "Mandaryna" Mandrykiewicz, z którą ma dwójkę dzieci - Xaviera Michała i Fabienne Martę. Poza tym ma jeszcze dwie córki z Anną Świątczak - Etiennette Annę i Vivienne Viennę, a także dwóch synów z Polą - Falco Amadeusa i Noëla Cloé. To jednak najstarszą córką ostatnio pochwalił się w sieci.

Wiśniewski opublikował na Instagramie, gdzie obserwuje go niemal 150 tysięcy osób, zdjęcie Fabienne. Ujęcie znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Fani są zachwyceni urodą kobiety, która już niedługo będzie świętować 21. urodziny. Wszyscy byli również zgodni w kwestii podobieństwa do rodziców - Fabienne podobna jest do Mandaryny. "Piękna jak Marta", "Bardzo ładna, podobna do mamy", "Śliczna, cała Martyna", "Jaka Fabienne jest podobna do Marty, śliczna dziewczyna" - czytamy pod postem.

Jakim tatą jest Michał Wiśniewski?

52-letni piosenkarz często chwali się swoimi pociechami. Sama Fabienne postanowiła opowiedzieć w rozmowie z serwisem naTemat, jakim ojcem jest Michał Wiśniewski. "Na pewno jest tatą niestandardowym - rozrywkowym i bardzo kochanym. Nie pamiętam takiego momentu w swoim życiu, żeby nie mówił, że jest z nas dumny. A to bardzo dużo znaczy dla dziecka, które stara się coś robić, rozwija się. (…) Pomimo tego, że nie mieszkamy razem, a wychowanie było bardziej po stronie mamy, to tata zawsze starał się być. Czy chcieliśmy go mniej, czy bardziej, to zawsze i tak gdzieś przemykał" - wyjawiła.

