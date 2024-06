Julia Wieniawa potwierdziła to, o czym media spekulowały od dawna. Aktorka rozstała się z Nikodemem Rozbickim, z którym była związana od kilku lat. Do kryzysu w związku aktorów miał przyczynić się wyjazd aktora do Stanów Zjednoczonych. Niepokój wzbudziły też zdjęcia z niedawnych urodzin. Były chłopak celebrytki świętował je w towarzystwie kilku koleżanek.

REKLAMA

Zobacz wideo Wieniawa o walce z przemocą. Pisały do niej kobiety, które tkwiły w przemocowych związkach

Plotki o rozstaniu Wieniawy i Rozbickiego się potwierdziły. Zdjęcia z urodzin aktora nie kłamały

Julia Wieniawa jest jedną z najpopularniejszych Polek. Nie mogło więc jej zabraknąć na Gali Gwiazd Plejady. Aktorka, do której trafił tytuł Gwiazdy Na Czasie, pojawiła się na evencie sama. W trakcie rozmowy z reporterem portalu Pomponik celebrytka przyznała, że rozstała się z Nikodemem Rozbickim i obecnie jest singielką. Wieniawa potwierdziła tym samym krążące od dłuższego czasu plotki. Doniesienia nasiliły się, kiedy do sieci trafiły zdjęcia z urodzin Rozbickiego. Przebywający obecnie w Stanach Zjednoczonych aktor świętował je w ekskluzywnym hotelu Chateau Marmont w towarzystwie przyjaciół. Jego ukochana nie pojawiła się na imprezie. Solenizant chętnie natomiast pozował do zdjęć z koleżankami. Kadry z przyjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Julia Wieniawa ma stanowcze zdanie na temat influencerów. "Nie stoi za tym żadna inna wartość"

Julia Wieniawa gościła ostatnio na kanale MIXTAPE TV. Podczas wywiadu aktorka zdecydowała się podzielić swoją opinią na temat influencerów. Okazuje się, że nie ma o nich najlepszego zdania. "Ile jest osób z różnych programów telewizyjnych… One są na pół roku, może dwa, trzy miesiące i ich nie ma. Mają dużo followersów, a potem i tak nic nie robią. Nie mają pracy, nie mają zleceń, nie mają reklam, bo nie stoi za tym żadna inna wartość poza ładną twarzą na zdjęciu w ładnym świetle. Nie możesz opierać tylko i wyłącznie swojej wartości na tym!" - podsumowała internetowych twórców. Zgadzacie się z nią? ZOBACZ TEŻ: Julia Wieniawa zaśpiewała w klubie LGBT+. Spadła na nią fala hejtu. "Nie mogę uwierzyć..."