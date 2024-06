Jarosław Kaczyński 18 czerwca skończył 75 lat. Prezes Prawa i Sprawiedliwości może liczyć na życzenia nie tylko od osób ze swojej partii. I tak mu otrzymaliśmy np. odpowiedź od Roberta Biedronia, który zdradził, czego życzy Kaczyńskiemu. - Zdrowia, bo w tym wieku szczególnie się przydaje. I żeby dobry był dla ludzi. Na to nigdy nie jest za późno. Pozdrawiam! - wyznał nam Robert Biedroń. Inne znane osoby nie kwapią się do winszowania Kaczyńskiemu. W nielicznym gronie odważnych znalazł się lider zespołu Big Cyc.

REKLAMA

Zobacz wideo Szapołowska nie wierzy w telewizję Kaczyńskiego

Życzenia dla Jarosława Kaczyńskiego w dniu urodzin

Krzysztof Skiba nie owijał w bawełnę i w dniu 75. urodzin Jarosława Kaczyńskiego wspomniał o jednym z politycznych sporów. Mimo wszystko starał się zachowywać spokój. W rozmowie z Plotkiem również wyznał, czego życzy kontrowersyjnemu politykowi. - Życzę mu dużo zdrowia, aby mógł przetrzymać te wszystkie szokujące informacje na temat afer finansowych, jakie zrobili jego współpracownicy. Życzę mu prawdziwych przyjaciół, a nie samych potakiwaczy i służących, Przyjaciół w gronie, których poczuje, że świat może być piękny - wyznał nam znany muzyk, który śpiewa czołówkę ze "Świata według Kiepskich".

Emerytura Jarosława Kaczyńskiego

Niedawno pisało się o majątku Jarosława Kaczyńskiego. Co do niego teraz należy? Choć oficjalnie polityk nie jest na emeryturze, bo ciągle zarządza PiS-em, to dostaje niemałe świadczenie z ZUS z racji wieku i może żyć jak król. "Fakt", podawał ostatnio, że w ubiegłym roku zgromadził z tytułu emerytury aż 112,5 tys. zł. Czyli średnio miesięcznie na jego konto wpływa aż 9,3 tys. zł. Poza tym polityk ma oszczędności w kwocie 338,9 tys. zł. A z tytułu wicepremiera otrzymał w zeszłym roku 133 167 tys. zł. To nie wszystko. Jarosław Kaczyński ma też 45,6 tys. zł diety parlamentarnej i uposażenie 71,1 tys. zł. "Fakt" dowiedział się również, że ma kredyt zaciągnięty w kasie SKOK im. Stefczyka. Do spłaty pozostało mu 54,2 tys. zł. Ciekawe, czy Jarosław Kaczyński weźmie sobie do serca życzenia Skiby i Biedronia?