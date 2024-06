Dominika Chorosińska kojarzy się wielu przede wszystkim z branżą filmową. Stała się popularna dzięki angażowi w serialu "M jak miłość". Aktorka zaczęła także karierę w mediach i pracowała dla Telewizji Republika, a także występowała w programie "W tyle wizji" na antenie TVP Info. Obecnie Chorosińska spełnia się w polityce. Jest posłanką, a także startowała do Europarlamentu. Po wyborach doszło do drobnej, choć widocznej wpadki.

Dominika Chorosińska startowała w wyborach do PE. Wpadkę zaliczyła w podziękowaniach

Dominika Chorosińska postanowiła wstąpić w szeregi partii Prawo i Sprawiedliwość. Pierwsze próby wejścia do polityki były udane - w 2018 roku zyskała mandat radnej w Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Po roku startowała w wyborach do Europarlamentu, ale nie udało jej się uzyskać odpowiedniej liczby głosów. Później zdecydowała się na start w wyborach parlamentarnych i pierwszy raz została posłanką. Po czterech latach powtórzyła ten sukces i została powołana na ministerkę kultury i dziedzictwa narodowego w trzecim rządzie Mateusza Morawieckiego, który nie uzyskał wotum zaufania. Teki ministra nie utrzymała długo - do 13 grudnia, gdy premierem został Donald Tusk.

W wyborach 9 czerwca Chorosińska startowała na listach PiS do Parlamentu Europejskiego. Nie udało jej się jednak uzyskać euromandatu, pomimo poparcia przez Morawieckiego. Tradycyjnie po wyborach postanowiła podziękować za głosy - otrzymała ich 6930. Na jej profilu w mediach społecznościowych pojawiła się grafika, choć nie obyło się bez wpadki. "Serdecznie dziękuje państwu za każdy oddany na mnie głos! Dalej pracujmy dla Polski!" - czytamy na grafice. Chodzi oczywiście o brak "ę" w słowie "dziękuję". Choć nie jest to wpadka, która może zakończyć karierę Chorosińskiej, należy podkreślić, że od polityków wymaga się znacznie więcej niż od przeciętnego zjadacza chleba.

Dominika Chorosińska pojawiła się na meczu Polska-Turcja. U jej boku nie zabrakło męża i syna

Posłanka postanowiła wybrać się 10 czerwca na mecz towarzyski Polska-Tucja, który był ostatnim sprawdzianem przed zbliżającym się wielkimi krokami Euro 2024. Dominika Chorosińska pojawiła się na trybunach, a towarzyszył jej mąż Michał, a także ich syn. Ich zdjęcia, jak kibicują reprezentacji, znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Dominika Chorosińska opowiedziała, jak przygotowuje się do i komunii św. syna/ Zdjęcie ilustracyjne Dominika Chorosińska opowiedziała, jak przygotowuje się do i komunii św. syna/ Zdjęcie ilustracyjne/Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl