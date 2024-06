9 czerwca każdy Polak, który ukończył 18. rok życia, mógł oddać głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wśród głosujących nie zabrakło oczywiście największych gwiazd, które z chęcią podzieliły się zdjęciami z tego ważnego wydarzenia. Kogo mogliśmy spotkać przy urnie?

Kto pochwalił się zdjęciem z głosowania? Nie mogło zabraknąć Małgorzaty Rozenek z mężem

Małgorzata Rozenek-Majdan jak zwykle nie zapomniała, by pójść na wybory. Udała się wraz z ukochanym do lokalu wyborczego. Celebrytka udostępniła zdjęcia, na których oboje wrzucają głosy do urny, a także ujęcie sprzed miejsca głosowania. Małżonkowie ubrali koszulki z wymownym napisem: "Mam głos", na których widniało logo Unii Europejskiej. Jak widać, byli bardzo przygotowani.

Z możliwości oddania głosu skorzystała także Joanna Racewicz. Co ciekawe, dziennikarka postanowiła wybrać się do lokalu wyborczego... ze swoim psem! Prezenterka pojawiła się w prostej, białej koszuli i jeansach. Wybrała klasyczny look. Nie zapomniała, by dodać zdjęcie, jak wrzuca głos do urny. "Mój kraj, mój głos. Każdy ma znaczenie" - zwróciła się do fanów Racewicz. Fotografie gwiazd z wyborów znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Lara Gessler również zagłosowała. Maja Staśko również nie zapomniała o wyborach

O tym, by pójść na wybory do Europarlamentu na zapomniała także Lara Gessler. Córka znanej restauratorki udostępniła zdjęcie ze swojej perspektywy, na którym widać, jak wrzuca kartę do głosowania do urny. "Weekend biało-czerwony… i trochę niebieski" - czytamy we wpisie. Maja Staśko postanowiła zaapelować, by wybrać się na wybory. Aktywistka udostępniła także zdjęcie, na którym widać, że sama wybrała się do lokalu wyborczego.

Aktorka Julia Kamińska także udostępniła na InstaStories moment, w którym wrzuca kartę do głosowania do urny. Z możliwości wyboru skorzystał również Antek Królikowski, który po paru miesiącach wrócił do aktywności w mediach społecznościowych. "Niech wygra Polska" - napisał. Monika Olejnik również wybrała się na wybory i podkreśliła, że "demokracja nie spadnie z nieba".

Te gwiazdy zagłosowały. Rozenek i Majdan w symbolicznych koszulkach. Racewicz z niespodziewanym kompanem Fot. instagram.com/_julia_kaminska_, instagram.com/antek.krolikowski