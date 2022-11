Vera Wang jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych projektantek na świecie. Kobieta pochodzi z Chin, ale mieszka w Nowym Jorku. Przez sześć lat pracowała w dziale mody magazynu "Vogue". Następne dwa lata pracowała u słynnego Ralpha Laurena, po czym zdecydowała się założyć własną markę. Projektantka nieustannie intryguje młodym wyglądem. Mimo upływu lat, bardzo niewiele się zmieniła. 73-letnia Vera Wang prezentuje się fenomenalnie. Ma na to swoje sposoby.

W sieci pojawiły się nowe zdjęcia Very Wang. Tak wygląda bez filtrów i photoshopa

73-letnia Vera Wang zdradza sekret młodego wyglądu

Internauci nieustannie zastanawiają się, w czym tkwi sekret młodego wyglądu Very Wang. Wiele osób nie dowierza, że to wynik jedynie genów i aktywnego trybu życia. W ostatnim wywiadzie projektantka zdradziła sekret młodego wyglądu. Okazuje się, że to zasługa regularnych treningów w czasach, gdy była jeszcze nastolatką, restrykcyjnej diety i odpoczynku.

Byłam zawodową łyżwiarką figurową w Stanach Zjednoczonych i tancerką w Balanchine School of American Ballet. Myślę, że kiedy spędzasz pierwsze 16 lat swojego życia w taki sposób, w pewnym sensie to zostaje z tobą. Związane jest to z pamięcią mięśniową - wyznała.

Projektantka wyjawiła również, że teraz trenuje już tylko sporadycznie. Za to ogromną uwagę skupia na odpowiedniej ilości snu.

To klucz do przetrwania w pracy i wychowania dwójki dzieci. Nie sądzę, żebym dała radę, gdybym nie mogła spać. Muszę odpoczywać, bo dzięki temu się regeneruję - powiedziała Vera Wang w magazynie "People".

W innej rozmowie z "Harper's Bazaar" Vera Wang wyznała, że przesypia od siedmiu do ośmiu godzin dziennie, a w sypialni stara się utrzymywać niską temperaturę. Dzień zaczyna od zdrowego śniadania, zazwyczaj jest to jogurt z owocami lub jajka z kiełbasą z kurczaka. W niedzielne poranki jada łososia z ciemny pieczywem, z dodatkiem cytryny. Natomiast w porze lunchu lubi zjeść sushi z brązowym ryżem oraz warzywami lub chińskie brokuły gotowane na parze z kurczakiem i ryżem. Projektantka przestrzega picia dużej ilości wody dziennie. Ostatni posiłek jada nie później niż o 19:30.

Młodzieńczy wygląd Very Wang to zasługa pracy grafików? Projektantka pojawiła się na ściance

Niedawno w mediach społecznościowych pojawiły się nowe fotografie projektantki. Vera Wang pokazała się na CFDA Fashion Awards w czarnej i eleganckiej stylizacji, czym zachwyciła internautów. Posypały się liczne komentarze, ale i podejrzenia, że celebrytka nadużywa medycyny estetycznej i FotoShopa.

Ta kobieta się nie starzeje. Wyczuwam sporo FotoShopa.

Ona ma 73 lata? Wow!

Myślę, że ona jest wampirem. Pani Wang nic się nie starzeje - piszą fani na Instagramie.

Myślicie, że sekret młodego wyglądu Very Wang faktycznie tkwi tylko w zbalansowanej diecie i odpowiedniej ilości snu?