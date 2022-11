Założycielka klanu Kardashian-Jenner z całą pewnością przyczyniła się do ich ogromnej popularności. Za sprawą Kris Jenner do emisji trafił reality show poświęcony słynnej rodzinie, a ona sama podjęła się czuwania nad karierą córek, nadając sobie pieszczotliwy przydomek "momager", czyli "mamagerka". Przez lata istnienia w show-biznesie Kris Jenner zaprezentowała kilka kultowych już stylizacji, a ten fakt postanowiły wykorzystać jej dzieci, przygotowując imprezę z okazji 68. urodzin celebrytki. Kim, Khloe, Kourtney Kardashian oraz Kylie Jenner przebrały się za "mamagerkę", wybierając jej najbardziej znane outfity. W zabawie wzięła udział także najstarsza córka Kim, North West.

Córki Kris Jenner przebrane za mamę. Khloe wygląda jak jej kopia!

Kim Kardashian postawiła na niezapomniany look Kris Jenner z rodzinnej kartki świątecznej sprzed dziesięciu lat. Na imprezę urodzinową mamy założyła błyszczącą, zieloną suknię do ziemi, ozdobioną białym kołnierzem czarną muszką.

Kris Jenner instagram.com/@kimkardashian

Khloe Kardashian wybrała białe spodnie i długi płaszcz z kwiatowym nadrukiem od Dolce&Gabbana, które Kris Jenner ma na sobie na jednym z jej najbardziej rozpoznawalnych zdjęć. Ubrana w ten strój celebrytka w okularach przeciwsłonecznych siedzi na kanapie z kieliszkiem martini w ręce. To też jeden z rzadkich momentów, kiedy Kris miała jasne włosy. W tej charakteryzacji Khloe naprawdę można by pomylić z jej mamą!

Khloe Kardashian instagram.com/@khloekardashian

Kris Jenner instagram.com/@kimkardashian

Kourtney Kardashian przebrała się za Kris z teledysku Ariany Grande "Thank Yoy, Next", gdzie w różowym dresie i z kamerą w ręce Jenner wciela się w mamę Reginy George z filmu "Wredne dziewczyny". Kylie Jenner wybrała za to mamę w wersji glamour. Najmłodsza z sióstr założyła klasyczną, czarną kreację na cienkich ramiączkach, w której Kris Jenner zaprezentowała się przed laty na czerwonym dywanie.

North West, która także dołączyła do urodzinowej niespodzianki, wcieliła się w "codzienną" Kris Jenner - całą na czarno, z torebką Birkin w ręce, która stała się już nieodłącznym znakiem rozpoznawalnym celebrytki.

Więcej zdjęć z imprezy urodzinowej Kris Jenner znajdziecie w galerii na górze strony. Jak wypadły słynne siostry w roli mamy?