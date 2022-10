Krzysztof Rutkowski płaci byłej żonie. I to sporo. "Stać mnie"

Krzysztof Rutkowski regularnie dzieli się życiem prywatnym w mediach. Z żoną Mają chętnie opowiadają o swoim burzliwym związku i chwalą się drogimi prezentami, którymi się obdarowują. Nie jest tajemnicą, że słynny detektyw miał problem z dochowaniem wierności, nawet obecnej żonie. W najnowszym podkaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego również poruszono temat jego wielkiej słabości do kobiet. Jak sam przyznaje, swego czasu spotykał się nawet z ośmioma kobietami w miesiącu.

Skłamałbym, gdybym powiedział, że nie byłem w pewien sposób uzależniony od towarzystwa kobiet. Tak, to się zdarzało. Ale w tej chwili mam wspaniałe małżeństwo. Jestem absolutnie wiernym mężem - przyznał Rutkowski.

Maja Rutkowski nie jest pierwszą żoną detektywa. Krzysztof Rutkowski był żonaty trzykrotnie. Co ciekawe, z pierwszą żoną nadal ma świetny kontakt, a także płaci jej alimenty. I to całkiem spore, ale jak sam przyznaje, nie stanowi to dla niego problemu, bo go na to stać, a pierwsza małżonka wciąż jest dla niego ważna.

Pomagam jej do tej pory, płacę alimenty jej 1,2 tys. euro miesięcznie [ok. 6 tysięcy złotych - przyp. red], żeby jej było łatwiej i żeby jej się lepiej żyło. Bo mnie na to stać, a ona ze mną budowania imperium Rutkowskiego. Z pewnością razem otworzyliśmy okno na świat, na Europę - podsumował.

Wiedzieliście, że Krzysztof Rutkowski jest tak szczodry?

