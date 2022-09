Kilka minut po godzinie 17.00 książę William wylądował na lotnisku w Aberdeen, by udać się do posiadłości Balmoral, gdzie przebywa królowa Elżbieta. Niestety, u jego boku zabrakło księżnej Kate, która była zmuszona zostać w Londynie. Wiemy już, że musiała odebrać dzieci ze szkoły i choć niektórzy pomyślą zapewne, że mogły to zrobić nianie, obecność matki przy kilkulatkach będzie bardzo ważna na wypadek tragicznych wieści. Do sieci trafiły nowe zdjęcia Middleton.

Księżna Kate sfotografowana w Londynie! Mina zdradza wiele

Księżna Kate mogła spodziewać się, że będzie śledzona przez paparazzi, jadąc po księcia George'a, księżniczkę Charlotte oraz księcia Louisa do szkoły. Widać, że była skupiona na jeździe, choć niektórzy mogą uznać, że smutek w oczach związany jest z niepokojącymi wydarzeniami, które mają miejsce w posiadłości Balmolar.

Do monarchini na miejsce jako pierwsi przybyli książę Karol, księżna Camilla oraz księżniczka Anna. Książę Harry i Meghan Markle natomiast są już ponoć w drodze. Z internetowych relacji możemy się dowiedzieć, że pod Pałacem Buckingham gromadzą się tłumy, a telewizja BBC przygotowuje się na najgorsze, ponieważ jako tamtejszy publiczny nadawca, jako pierwsza otrzyma informacje o śmierci monarchini.

