Kim jest John Egwu James? Ojciec Sary James, która podbiła "America's Got Talent"

Sara Egwu James szykuje się na podbój Stanów Zjednoczonych. Przypominamy, że 14-latka wystąpiła w tym celu w amerykańskiej wersji programu "Mam talent" i oczarowała jurorów do tego stopnia, że w pierwszym etapie otrzymała tzw. złoty przycisk, który zapewnił jej bezpośredni awans do półfinału show. Po kilku tygodniach od emisji odcinka z przesłuchań, w końcu nadszedł czas półfinałów. Sara James w Ameryce po raz kolejny zrobiła ogromne wrażenie na jury, publiczności zgromadzonej w studiu i internautach z całego świata. Jak się okazuje, muzyczny talent odziedziczyła po ojcu. Kim jest John Egwu James?

Sara James - rodzice. Kim jest John Egwu James?

John Egwu-James urodził się w Nigerii, ale w trakcie studiów przyjechał do Polski, gdzie zdecydował się zamieszkać na stałe. Choć ukończył marketing, to właśnie muzyka była zawsze jego pasją, której poświęca się od lat. Polscy widzowie mogą kojarzyć go z dwóch programów - w 2011 roku wystąpił w "X Factor", a rok później w "Bitwie na głosy", gdzie znalazł się w drużynie Meza. Grupa z jego udziałem zajęła ostatecznie trzecie miejsce, a z raperem współpracował jeszcze po zakończeniu programu.

Co robi obecnie John James? Wciąż udziela się wokalnie, najczęściej w repertuarze jazzowym oraz soulowym. Od jakiegoś czasu występuje w formacji Loui & John. W zeszłym roku duet wystąpił w "Dzień dobry TVN", gdzie zaprezentowali swoją wersję legendarnego utworu Stinga "Englishman in New York".

