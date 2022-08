Joanna Liszowska należy do grona gwiazd, które pilnie strzegą prywatności, nie bombardują fanów zdjęciami swoich pociech oraz nie udzielają wywiadów serwisom internetowym. Nie oznacza to jednak, że są mało aktywne w sieci. Aktorka na bieżąco dzieli się z internautami tym, co dzieje się w jej życiu, publikując najczęściej ujęcia z planu "Przyjaciółek". Tym razem Joanna Liszowska wybrała się jednak na wakacje, dlatego jej selfie zostało zrobione chwilę po wyjściu ze słonej wody. Opis wskazuje, że spędziła cały dzień na słońcu.

Joanna Liszowska prezentuje bujne loki po całym dniu opalania się

Joanna Liszowska jest posiadaczką bujnych loków, których zazdrości jej wiele fanek. Pomimo to aktorka lubiła eksperymentować z włosami, raz nawet wyprostowała je, by upodobnić się do Kim Kardashian. Tym razem pokazała, jak wyglądają na co dzień.

Dzień na słońcu... i w słonej wodzie. My włosy - napisała.

Internautki ochoczo komplementowały aktorkę.

W takich włosach najpiękniej.

Od lat podziwiam pani urodę - wyjątkowa. Zdjęcie cudne, naturalne i piękne.

Jedna z fanek porównała włosy aktorki do tzw. szopy, jednocześnie dając do zrozumienia, że wyglądają świetnie. Jej teorię potwierdziła sama gwiazda.

Moje naturalne włosy to właśnie taka szopa. Taka szopa i kocham ją, sorry.

Jak dbać o włosy latem?

Bartosz Smagowski z salonu BAOLMi hair, który na co dzień zajmuje się pielęgnacją i stylizacją włosów Agnieszki Woźniak-Starak oraz Mai Sablewskiej mówi nam:

Zaraz po kąpieli w basenie lub morzu należy umyć włosy delikatnym szamponem i wypłukać w wodzie, nie suszymy włosów na słońcu (suszenie na słońcu może sprawić, że włosy będą przesuszone i staną się łamliwe). Kapelusze/chusty/czapki pozwolą uchronić skórę głowy przed przegrzaniem i osłabieniem cebulek. Należy nosić lekkie, luźne koki - dzięki temu mokre czy wilgotne włosy będą mniej narażone na działanie promieni słonecznych. Gdy zbyt mocno przesuszymy włosy, najlepiej zastosować nawilżające olejki do włosów.

