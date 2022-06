Anna i Robert Lewandowscy wypoczywają po treningu. Uśmiechy od ucha do ucha i ten opis

Więcej newsów na temat aktywności fizycznej gwiazd show-biznesu przeczytasz na stronie głównej portalu Gazeta.pl

Anna i Robert Lewandowscy nie chcą rezygnować z aktywności fizycznej, nawet kiedy są na wakacjach. Wybrali się na Majorkę i oprócz zwiedzania pięknych rejonów zafundowali sobie trochę ruchu na świeżym powietrzu. Oczywiście nie zapomnieli, że są na wakacjach, więc po wyczerpującym treningu czekała na nich przyjemna nagroda.

Anna i Robert Lewandowscy wynagradzają sobie trudy treningu. Poszli do restauracji na drinka

Para sportowców jest znana z tego, że przykłada bardzo dużą wagę do tego, co trafia na ich talerze. Oprócz odpowiedniej, zbilansowanej diety starają się także dbać o to, aby ciała były zawsze w doskonałej formie. Tym razem nie było inaczej. Anna i Robert Lewandowscy postanowili poćwiczyć na świeżym powietrzu. Później wybrali się na przejażdżkę rowerową, a po całej aktywności fizycznej trochę sobie pofolgowali.

Para po treningu postanowiła wybrać się do baru na orzeźwiającego drinka. Anna Lewandowska wstawiła na Instagrama relację, którą opatrzyła opisem:

A po treningu czas na drineczka!

Było widać po ich minach, że napój bardzo im smakował. Na pewno pomogła w podbiciu orzeźwiającego smaku limonka, która pokrojona znalazła się w drinku. Para odpoczywa, ale też dba o aktywność fizyczną, przebywając na wakacjach na hiszpańskiej wyspie. Nie dla nich zwykłe leżakowanie.