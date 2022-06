Więcej podobnych artykułów przeczytasz na Gazeta.pl

Magda Butrym już od wielu lat pracuje na własne nazwisko, a kreacje pochodzące z jej atelier mają w szafach m.in. Anna Lewandowska, Agnieszka Woźniak-Starak czy Małgorzata Socha. Butrym udało się jednak nie tylko stać jedną z topowych polskich projektantek, ale też rozkochać w swoich kreacjach zagraniczne gwiazdy. W ubraniach jej projektu widziane były już Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Lady Gaga czy Hailey Bieber, a teraz także Natalie Portman, która olśniła w klasycznej czarnej sukience mini z nietypowym dekoltem.

Natalie Portman w sukience projektu Magdy Butrym

Na upalny dzień w Hollywood Natalie Portman wybrała czarną, krótką sukienkę, zdobioną u dołu marszczeniami. Sięgająca do połowy uda kreacja mocno wydłużyła optycznie nogi aktorki, co podkreśliła także butami na obcasie. Największe wrażenie w projekcie Butrym robi jednak góra stylizacji - dekolt stanowią dwa szerokie paski z wycięciem na środku, a sukienka wiązana jest na szyi i ozdobiona materiałowym kwiatem. Ten ostatni element to znak rozpoznawczy polskiej projektantki.

sukienka Magdy Butrym instagram.com/@magdabutrym

Zdjęcie gwiazdy udostępniła na Instagramie sama Magda Butrym, podkreślając, że za dobór stroju odpowiada Ryan Hastings. Z usług amerykańskiego stylisty korzystają także m.in. Robert Pattinson, Elizabeth Olsen, Anya Taylor-Joy czy Mia Wasikowska.

Magda Butrym rozpoczynała karierę u Joanny Przetakiewicz, gdzie zajmowała się szyciem sukienek. Jej projekty cieszyły się ogromną popularnością, dzięki czemu została dyrektorką kreatywną domu mody La Mania, założonego w 2010 roku. Cztery lata później Butrym postanowiła rozpocząć pracę na własny rachunek i, jak widać, radzi sobie doskonale.