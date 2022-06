Więcej o sukcesach polskich gwiazd przeczytasz w tekstach na Gazeta.pl.

Sara James oczarowała jurorów amerykańskiego "Mam talent" - "America's Got Talent". Po triumfie w "The Voice Kids" i reprezentowaniu Polski na Eurowizji Junior, w której zajęła drugie miejsce, przyszedł czas na podbój zagranicznego rynku. I, patrząc na jej występ, jest całkiem realny.

Sara James w amerykańskim "Mam talent". Juror wcisnął złoty przycisk

Pod koniec maja w mediach społecznościowych Sary James pojawiła się informacja, że dostała się do najnowszej edycji amerykańskiego "Mam talent".

W końcu mogę wam ogłosić coś, co długo było tajemnicą! Poleciałam jakiś czas temu do Los Angeles i wzięłam udział w przesłuchaniach do "America’s Got Talent" - napisała.

Nie zdradziła wówczas rezultatów, a jedynie zachęciła do śledzenia zagranicznej wersji programu. 14 czerwca został wyemitowany odcinek z jej udziałem. Wyszła na scenę i stanęła przed czwórką jurorów - Simonem Cowellem, Howiem Mandelem, Heidi Klum i Sofíą Vergarą. Na początku Cowell zapytał, dlaczego Sara zdecydowała się przyjechać na casting aż do Stanów.

Gdy byłam młodsza, oglądała na YouTubie nagrania z programu i byłam pod wrażeniem. Wiecie, jak to mówią, w Ameryce marzenia się spełniają. Więc przyjechałam sprawdzić, czy to prawda.

Zaśpiewała piosenkę Billie Eilish - "Lovely" i zachwyciła jury swoim wykonaniem.

Na przestrzeni lat słyszeliśmy wielu artystów, ale wow. Masz w sobie prawdziwy blask. Prawdopodobnie marzyłaś o występie. Pamiętam, kiedy po raz pierwszy przyjechałem do Ameryki… To był moment, którego nigdy nie zapomnę. Chcę, aby ta chwila była przez ciebie zapamiętana na zawsze - powiedział Cowell.

Gdy kończył zdanie, jednocześnie wstał i wcisnął złoty przycisk! A to oznacza, że bez względu na etap programu, osoba występująca automatycznie przechodzi do półfinału. Na scenę zaczęło spadać złote konfetti, a James nie mogła powstrzymać łez. W rozmowie z "People" 13-latka przyznała, że fakt, że została aż tak wyróżniona, wciąż do niej nie dociera.

Szczerze mówiąc, zaniemówiłam. Kiedy o tym myślę, dosłownie się trzęsę… Jestem taka szczęśliwa. To coś, o czym marzyłam i stało się. To niesamowite.

Występ Sary na YouTubie obejrzało już setki tysięcy osób. Pojawiło się mnóstwo komplementów:

Najbardziej mnie intryguje, że jej głos nie brzmi, jakby miała 13 lat, a raczej jak 18. Słyszałem wiele dziecięcych gwiazd i oni mają talent, ale nadal brzmią jak dzieci. Sara świetnie wygląda, jest opanowana, i przede wszystkim ma piękny głos. Dla mnie to była lekcja wszystkich odcieni i rejestrów.

Ma wygląd, głos i dojrzałość! Ten występ zrobił na mnie wrażenie!

Uczcijmy ten występ chwilą ciszy, tak jak zrobił to Simon. Warto pomyśleć o tym, jak jej głos i muzyka pewnego dnia wpłyną na nas wszystkich. To było niesamowite!

Występ Sary możecie obejrzeć poniżej.

