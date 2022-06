Agata Rubik z córkami pałaszują lody w identycznych dresach. Fani zgodni: Jak siostry!

Więcej o życiu gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl

Koniec maja i początek czerwca to w rodzinie Rubików czas świętowania. 20 maja na świat przyszła bowiem ich starsza córka, Helena, a pięć dniu później urodziny obchodzi młodsza, Alicja. Dziewczynki miały w tym roku dwie oddzielne imprezy, a dodatkowo z okazji Dnia Dziecka, który wypada krótko po urodzinach Ali, mama zabrała je na lody. Agata Rubik, która sporą część życia skrupulatnie relacjonuje na Instagramie, podzieliła się zdjęciami także z czerwcowego wyjścia.

Agata Rubik pozuje z córkami w tych samych stylizacjach. Zachwyciła fanów

Na Instagramie celebrytki znalazło się zdjęcie z jednej z warszawskich lodziarni. Trzy panie Rubik siedzą wygodnie na umieszczonych na trawie leżakach, delektując się przysmakami. Zarówno Agata Rubik, jak i dziewczynki, ubrały się tego dnia w takie same fioletowe dresy. Identyczny strój sprawił, że faktycznie ciężko uwierzyć, że do zdjęcia pozują mama i córki, co nie umknęło uwadze fanów.

Jakie podobne wszystkie.

Jak siostry.

Kloniki - piszą w komentarzach.

To zresztą nie pierwszy raz, kiedy cała rodzina Rubików prezentuje się w podobnych stylizacjach. Podczas wakacji, które w kwietniu spędzali na Hawajach, nagrali tiktokowy taniec ubrani w sukienki i koszulę - w przypadku Piotra - w identyczne wzory.

Agata i Piotr Rubikowie są parą od 2006 roku. Poznali się podczas wyborów Miss, w których brała udział Agata - wówczas znana jako Agata Paskudzka - a kompozytor przygotowywał do wydarzenia oprawę muzyczną. Zakochani wzięli ślub dwa lata później, a już w 2009 roku powitali na świecie pierwszą córkę. Drugiej doczekali się w 2013 roku.