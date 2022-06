Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Większość rodziców dorosłych dzieci z niecierpliwością oczekuje wnuków. Zazwyczaj jednak ich aktywność na tym polu ogranicza się do subtelnych (bądź mniej) sugestii pod adresem potomków. Pewna para z Indii tak bardzo chce zostać dziadkami, że zdecydowała się na radykalne kroki. Sanjeev i Sadhana Prasad pozwali własnego syna.

Para z Indii pozwała syna za brak wnuka. Ożenił się sześć lat temu i nie ma potomka

Sanjeev i Sadhana Prasad są rodzicami jedynaka. Ich syn Shrey w 2006 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, aby zostać pilotem. Po dwóch latach zdecydował się jednak na powrót w rodzinne strony. Mężczyzna stracił pracę i przez 24 miesiące pozostawał na utrzymaniu rodziców. W końcu udało mu się jednak dostać posadę pilota. W 2016 roku ożenił się z Shubhangi Sinhą. Małżeństwo to zostało zaaranżowane. Kiedy potomek przestał być kawalerem, Sanjeev i Sadhana z niecierpliwością zaczęli oczekiwać wnuków. Niestety, Shrey nie zamierzał spełnić oczekiwań rodziców i pomimo szóstego roku w małżeństwie, nadal pozostaje bezdzietny. Jego rodzice nie chcą się jednak poddać. Aby "zachęcić" syna do prokreacji, postanowili złożyć przeciw niemu pozew opiewający na niemal 650 tysięcy dolarów.

Mój syn jest żonaty od sześciu lat i nadal nie planuje zostać ojcem. Nasz ból byłby do zniesienia, gdybyśmy mieli wnuka - mówił na łamach "The Times of India" Sanjeev Prasad.

Adwokat pary twierdzi, że jedynie tak wysoka kwota może zrekompensować zawód, jaki sprawił Parsadom syn. Dodaje też, że małżeństwo przeznaczyło wszystkie oszczędności na wychowanie i edukację syna. W zamian oczekiwali jedynie wnuka. Shrey dostał rok na spełnienie żądań rodziców.