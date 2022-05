Więcej na temat Anny Lewandowskiej przeczytasz, odwiedzając stronę główną Gazeta.pl

Anna Lewandowska od czasu wyjazdu do Cannes aspiruje do zostania topową fashionistką. Dodała do relacji na Instagramie zdjęcie z torebką Dolce&Gabbana. Ten model jest wart sporą sumę. Niektórzy mogą o nim tylko pomarzyć, ale trzeba przyznać, że wygląda zjawiskowo.

Lewandowska nie zawsze była królową stylu. Zaliczyła sporo wpadek

Anna Lewandowska paraduje z modną torebką. Ten model to hit sezonu

Trenerka od czasu festiwalu w Cannes dostarcza fanom stałej porcji codziennych fotografii przedstawiających ją w pięknych, bogato zdobionych sukniach. Widać, że od tego czasu Anna Lewandowska jest prawdopodobnie pod opieką dobrego stylisty, który stara się jak może, żeby zaprezentować Polsce inną odsłonę żony Roberta Lewandowskiego. Efekty są imponujące, ponieważ styl sportsmenki drastycznie ewoluował i teraz wygląda jak kobietą z klasą. Potwierdzeniem tego może być jej najnowsza relacja na Instagramie, na której pokazuje torebkę Dolce & Gabbana. To model DG Girls, którego cena na jednej ze stron wynosi aż 7 270 złotych.

Torebka włoskiego domu mody to dość klasyczny wybór. Skórzana ze złotym logiem idealnie oddaje trend logomanii, który króluje na wybiegach już od kilku sezonów.

Markowy dodatek znanego domu mody idealnie dopełnił klasyczną stylizację złożoną z szarej, oversizowej marynarki oraz jasnych jeansów w kolorze baby blue. Do tego naturalny makijaż podbijający piękno trenerki i mamy gotowy, casualowy "look".

Co myślicie o torebce D&G? Czy uważacie, że jest warta takich pieniędzy?