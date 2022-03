Więcej o życiu gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl.

Mariusz Totoszko i Justyna Tomańska w 2020 roku podjęli decyzję o wyjeździe z Polski i przeprowadzce na stałe do Hiszpanii. Jeszcze jesienią ubiegłego roku muzyk zamieszczał na Instagramie wspólne rodzinne zdjęcia ze słonecznych plaż. Niestety, związek z pisarką nie przetrwał próby czasu. Pod koniec marca Tomańska zamieściła oświadczenie, w którym przekazała, że ona i Totoszko nie są już razem. Z jej słów wynika także, że nie rozstali się w najlepszych relacjach.

Mariusz Totoszko i Justyna Tomańska nie są już razem. Pisarka wydała oświadczenie

Totoszko i Tomańska włożyli sporo wysiłku w to, aby zacząć budować życie na nowo w innym kraju. Pisarka wraz z córką miała zostać w Hiszpanii tylko na kilka miesięcy. Gdy wybuchła pandemia, powrót do Polski stał się utrudniony, a Tomańska przekonała ukochanego, aby to on przyjechał do nich. Lockdown i zamknięte lotniska przedłużyły rozłąkę. Muzyk ostatecznie zapakował cały dobytek do TIR-a i zabrał się z zaprzyjaźnionym kierowcą.

Po niecałych dwóch latach życia w Andaluzji para zakończyła związek, o czym Justyna Tomańska poinformowała w facebookowym wpisie. Pisarka dość gorzko podsumowała relację z Totoszką i choć nie wdawała się w szczegóły, podkreśliła, że nie są już przyjaciółmi, a relacje będą utrzymywać wyłącznie ze względu na dziecko.

Pierwszy dzień wiosny w Hiszpanii i jest paskudnie. Mówi się, że na Costa del Sol 365 dni w roku jest słonecznie. Zapewniam was, że jest to 300, nie 365. Zatem moje wiosenne postanowienia. Zero facetów przez minimum rok. Tak, nie jesteśmy z Mario już w związku, ale jako dorośli i kochający Zosię pozostajemy dobrymi rodzicami. Nie przyjaciółmi. Czasami w miłości nie układa się tak dobrze, jak w pracy. Wolałabym miłość, no ale cóż - napisała.

Justyna Tomańska i Mariusz Totoszko zaczęli się spotykać w 2010 roku, a rok później na świat przyszła ich córka. Pisarka jest współzałożycielką zespołu Volver, z którym wokalista był związany do 2014 roku. Pracowała także jako menedżerka, ale w 2015 roku rozeszły się także ich drogi zawodowe. Totoszko wcześniej był mężem Marty Smuk, którą poznał w programie "Idol".

