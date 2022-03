Więcej o uczestnikach programów telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl

Historyczna, pierwsza edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" emitowana była w 2016 roku. Uczestnicy mieli wówczas o wiele mniejsze możliwości, aby wykorzystać udział w programie jako trampolinę do kariery i nie odcinali później kuponów od zdobytej popularności. Z tego powodu wielu z nich przepadało jak kamień w wodę, a fani nie mieli możliwości, aby śledzić, co dalej dzieje się w ich życiu. Ewa Kraka, którą eksperci połączyli z Darkiem, skupiła się na pracy w ubezpieczeniach i chociaż zamieszcza na YouTubie filmiki, dotyczą one wyłącznie porad w tym zakresie. Być może Darek pozazdrościł byłej żonie, bo na początku marca tego roku także otworzył kanał na YouTubie. Uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postanowił czytać bajki dla dzieci.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Darek został youtuberem

Małżeństwo Ewy i Darka w programie, tak jak zresztą wszystkie w pierwszej edycji, zakończyło się porażką. Uczestnicy napotykali na problemy niemal od samego początku. Ewa miała do męża spore zarzuty m.in. o to, że jest mało stanowczy i samodzielny. Problemem okazała się także bliskość między Ewą a Darkiem, a uczestniczka pożaliła się ekspertom, że dobrany przez nich mąż nie uprawiał seksu przez długi czas. Finalnie podczas eksperymentu małżonkowie spędzili ze sobą bardzo mało czasu, a podjęta przez nich decyzja o rozwodzie nie była chyba dla nikogo zaskoczeniem.

Po udziale w programie Darek postanowił zająć się polityką. Z ramienia PiS kandydował w wyborach na radnego i na burmistrza w rodzinnej miejscowości. Gdy nie odniósł sukcesu, wypisał się z partii, popierając Konfederację w 2019 roku. Od pewnego czasu nie słychać o politycznych osiągnięciach uczestnika "Ślubu od pierwszego wejrzenia", natomiast Dariusz chce chyba znów zyskać popularność. W marcu 2022 roku założył kanał na YouTubie nazwany swoim imieniem. Co dość zaskakujące, jego treści skierowane są do dzieci. Darek, ubrany w żółtą czapkę i żółtą bluzę, zmienionym głosem czyta bajki. Na pierwszy ogień poszedł "Pinokio", który ma składać się w sumie z 36 odcinków.

Z youtubowego kanału Darka możemy dowiedzieć się przy okazji m.in., że z wykształcenia jest nauczycielem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej i przez pewien czas pracował w przedszkolu.

Włączylibyście dzieciom "Pinokia z Darkiem"?

