Maja Bohosiewicz wyznała, na jaką chorobę cierpi. "Ma obrzydliwą nazwę"

Maja Bohosiewicz jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Chętnie sama dzieli się prywatnymi szczegółami z życia, ale też zachęca fanów, aby zadawali jej pytania. Na Instagramie aktorki niezwykle popularne są Q&A czy trend ostatnich tygodni polegający na wysyłaniu pytań z cyklu "prawda lub fałsz". Dzięki nim pytana osoba może zdementować lub potwierdzić plotki krążące na jej temat. Podczas jednego z takich instagramowych "wywiadów" Bohosiewicz wyjawiła, że leczy się na nerwicę lękową. Powiedziała też, że nie znosi nazwy tego zaburzenia, ponieważ czuje się przez nią stygmatyzowana.

Maja Bohosiewicz o problemach związanych ze zdrowiem psychicznym

W styczniu Maja Bohosiewicz wyznała na Instagramie, że zmagała się z silnymi lękami i przez pewien czas próbowała bezskutecznie pomóc sobie na własną rękę. Ostatecznie aktorka skorzystała z pomocy specjalisty i rozpoczęła leczenie. Niewykluczone, że stąd pojawiła się plotka, że Bohosiewicz zmaga się z depresją. Na InstaStories zaprzeczyła tym pogłoskom.

Leczę się na nerwicę lękową - choć szczerze uważam, że choroba ma obrzydliwą nazwę, sugerującą, że ktoś jest "jakiś znerwicowany". Tutaj chodzi o silne napady lęku - napisała.

Aktorka dodała także, że jej zdaniem nazwa o wiele lepiej brzmi w języku angielskim, czyli "anxiety disorder". Na początku 2022 roku Bohosiewicz wyznała, że ostatni okres był dla niej trudny, a problemy zdrowotne często dawały o sobie znać. Chwytała się różnych sposobów, aby poradzić sobie z nimi sama i nie chciała przyznać się przed sobą, że problem jest poważny. Wyznała, że z zewnątrz wyglądało, jakby wszystko w jej życiu układało się idealnie, jednak rzeczywistość była zupełnie inna. Dopiero wizyta u lekarza i wdrożenie leczenia pomogło jej poprawić stan kondycji psychicznej. Maja Bohosiewicz zachęciła wówczas wszystkich, aby nie bagatelizowali kwestii związanych ze zdrowiem psychicznym i nie bali się prosić o wsparcie.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.