W sobotę 8 stycznia odbyła się Gala Mistrzów Sportu, na której, jak co roku, pojawiły się nie tylko największe polskie sportowe gwiazdy, jak Robert Lewandowski, ale i utytułowani sportowcy, o których nieco ciszej w mediach. Niektórzy z nich mieli niepowtarzalną okazję, by zaprezentować się w sukniach balowych i eleganckich garniturach zamiast spodenek i T-shirtów. Nie zabrakło medalistów i medalistek olimpijskich, a wśród nich fotoreporterom pozowały Agnieszka Skrzypulec i Joanna Ogar-Hill.

Gala Mistrzów Sportu. Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar-Hill pozowały razem na ściance

Gala Mistrzów Sportu przyniosła za sobą prestiżowe nagrody. Największą sensację, jak co roku, wzbudzała obecność Roberta Lewandowskiego, który został utytułowany Sportowcem Roku 2021, choć u jego boku zabrakło żony. Oprócz rozdawania nagród na sportowców czekała wielka impreza z huczną zabawą, podczas której pląsały także polskie żeglarki. Zasłużone Agnieszka Skrzypulec i Joanna Ogar-Hill to srebrne medalistki w żeglarskiej klasie 470er z ubiegłorocznych igrzysk olimpijskich w Tokio. Obie na czerwonym dywanie pojawiły się skąpane w czerni.

Agnieszka Skrzypulec założyła top na ramiączkach z efektownym głębokim wycięciem na dekolcie i ozdobionym czarnymi cekinami oraz długą, lekko rozkloszowaną spódnicę do ziemi w tym samym kolorze. Do tego oczywiście szpilki. Jej sportowa partnerka z żaglówki wybrała bardziej stonowaną stylizację i postawiła na garnitur - marynarkę o asymetrycznym kroju i wizytowe spodnie. Do tego założyła czarny golf, a całość przyozdobiła złotym łańcuszkiem na szyi. Jak podobają wam się kreacje utalentowanych żeglarek? Zdjęcia zobaczycie w naszej galerii.