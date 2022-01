Więcej na temat zagranicznych gwiazd przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Joan Collins otworzyła się na temat swoich małżeństw. 88-letnia gwiazda do dziś jest uważana za jedną z najsławniejszych aktorek Hollywood. Chociaż odtwórczyni roli Alexis Colby z "Dynastii" zrobiła karierę, o jakiej większość może tylko marzyć, jej życie prywatne nie było usłane różami. Aktorka aż pięć razy brała ślub, a teraz w najnowszym dokumencie BBC wyznała, że pierwszy mąż miał ją zgwałcić.

Michael Nader nie żyje. Jedna z gwiazd "Dynastii" cierpiała na raka

Zobacz wideo Skandal seksualny w Hollywood. Molestowanie i gwałty w świecie show-biznesu. Kto został oskarżony, a kto padł ofiarą? [PODSUMOWANIE]

Joan Collins otworzyła się na temat związków. Pierwszy mąż miał ją zgwałcić na randce, a potem chciał ją sprzedawać starszym mężczyznom

"This is Joan Collins" to najnowsza produkcja dokumentalna BBC2, w której Joan Collins opowiedziała o swoich nieudanych małżeństwach. Aktorka najbardziej skupiła się na relacji z Maxwellem Reedem, który miał ją zgwałcić na pierwszej randce. Gwiazda przyznała, że poznała go, gdy miała zaledwie 17 lat i była jeszcze dziewicą. Jej przyszły wówczas mąż był natomiast o 14 lat starszy.

Miał amerykański akcent, co było dość dziwne dla człowieka z południowego Londynu - opisywała poznanie pierwszego męża.

Joan miała zostać odurzona narkotykami w domu Maxwella i tam zasnąć na podłodze. Gdy się obudziła, okazało się, że starszy aktor uprawia z nią seks.

Byłam rozpłaszczona na sofie, a on mnie zgwałcił – powiedziała Joan.

Paulina Młynarska aż 4 razy brała ślub. "To nie dowód na rozwiązłość". Dużo? Rekordzista miał OSIEM żon

Aktorka postanowiła poślubić Maxwella Reeda, jak sama zaznacza - jedyne przez poczucie winy. Wtedy też nie wiedziała jeszcze, że bożyszcze Hollywoodu zacznie ją wykorzystywać w inny sposób.

Gdybym nie była tak niewinna w kwestii seksu i tego, jak to wszystko powinno wyglądać, nie zrobiłabym tego, ale miałam silne poczucie winy - przyznała w dokumencie.

Joan Collins zaznaczyła, że już miesiąc miodowy z "ukochanym" zakończył się porażką. Wkrótce potem jej pierwszy mąż zaproponował jej, by ta uprawiała seks z innymi, starszymi i bogatymi mężczyznami na jego oczach. Za pieniądze.

Max powiedział mi: "Zapłaci ci 10 000 funtów za jedną noc – a ja nawet mogę patrzeć". Spojrzałam na mojego przystojnego, odrażającego męża i zaczęłam płakać. "Nigdy, za milion lat" - zwierzała się przed kamerami.

Joan Collins złożyła pozew o rozwód w 1956 roku, po zaledwie czterech latach małżeństwa.

Potrzebujesz pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc np. do Poradni Telefonicznej "Niebieska Linia" - 22 668 70 00 (7 dni w tygodniu, w godzinach 8-20) lub na całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet - 600 070 717.