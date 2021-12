Więcej na temat związków gwiazd przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

O związku Anny Cieślak i Edwarda Miszczaka media dowiedziały się stosunkowo niedawno, bo niespełna rok temu. Para ukrywała swoje szczęście przed światem. Do czasu hucznego ślubu, który odbył się latem w Krakowie, nie pojawiali się razem publicznie, co tylko podsycało zainteresowanie ich relacją. Po powiedzeniu sobie sakramentalnego "tak" nadal nie afiszowali się publicznie uczuciami. Na Instagramie aktorki na próżno było szukać zdjęć z mężem. Aż do teraz, bo właśnie pojawiła się tam ich pierwsza wspólna fotografia.

Tak wyglądały gwiazdy na ślubie Anny Cieślak i Edwarda Miszczaka

Anna Cieślak dodała pierwsze zdjęcie z Edwardem Miszczakiem. Para pozuje przy choince

Na najnowszym zdjęciu Anna Cieślak pozuje u boku Edwarda Miszczaka na tle choinki. Zdjęcie zostało tam zrobione nie bez powodu, bo aktorka i dyrektor programowy TVN dzierżą w rękach własnoręcznie ozdobioną bombkę, do której licytacji zachęcają. Zebrane środki wesprą Fundację Hospicyjną z Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC.

Wierzymy, że czas świąt Bożego Narodzenia to szczególny moment w roku, gdy pragniemy dzielić się dobrem. Dlatego zapraszamy do udziału w charytatywnej licytacji bombki, którą pomalowali dla nas z sercem – Anna Cieślak, znana i ceniona aktorka teatralna i filmowa wraz z mężem Edwardem Miszczakiem, dziennikarzem radiowym i telewizyjnym, dyrektorem programowym TVN. Taka bombka może być unikatowym prezentem pod choinkę lub ozdobą świątecznego stroika... - czytamy w opisie aukcji na Allegro.

Wiemy, jak wyglądała suknia ślubna Anny Cieślak. Kreację pokazała projektantka

Będziecie licytować? Link do zbiórki znajdziecie TUTAJ.