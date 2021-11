Bądź na bieżąco. Więcej ciekawych artykułów o gwiazdach i show-biznesie przeczytasz na Gazeta.pl.

Aleksandra Kwaśniewska po dłuższej przerwie wróciła do pracy w telewizji. W przeszłości współpracowała już z TVN Style, gdzie razem z mamą, Jolantą Kwaśniewską, prowadziła program "Matki i córki, czyli rodzinny galimatias". Teraz współprowadzi program "Miasto Kobiet", w którym prowadzące nie boją się poruszać kontrowersyjnych tematów. Od kiedy Ola wróciła na szklany ekran, chętniej dzieli się informacjami z życia prywatnego w social mediach.

Aleksandra Kwaśniewska w garniturze w stylu retro. Dobrała nietypową torebkę

Aleksandra Kwaśniewska zdradziła, dlaczego nie nosi obrączki

Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach są parą, która nigdy nie wykazywała potrzeby wzbudzania nadmiernego zainteresowania w mediach. Zakochali wzięli ślub 22 września 2012 roku w Katedrze Polowej Wojska Polskiego NMP Królowej Polski w Warszawie. Tamtego dnia oczy całej Polski były zwrócone właśnie na nich. Jednak później postanowili trzymać swoją relację z dala od blasku fleszy.

Dantejskie sceny na ślubie Kwaśniewskiej i Badacha. "Wyłamali nam lusterka w samochodzie"

Ostatnio Kwaśniewska zorganizowała na Instagramie Q&A. Fani wykorzystali sytuację, aby zadać kilka pytań o relację Oli z mężem. Między innymi, dlaczego nie nosi obrączki.

To zabawne jak wiele z was mnie o to pyta (ja w ogóle nie zwróciłabym na to uwagi). Powód jest zupełnie prozaiczny. Zdjęłam, bo puchły mi palce, a potem zapomniałam, że zdjęłam.

Inny obserwator zapytał o piosenkę, do której Ola i Kuba zatańczyli pierwszy taniec. Na tę okazję zakochani wybrali utwór Norah Jones - The nearness of you. Jak zdradziła córka byłego prezydenta, piosenkę na weselu wykonał sam pan młody.