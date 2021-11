Więcej o sukcesach celebrytów i gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl

Dagmara Kaźmierska to bez wątpienia najpopularniejsza uczestniczka programu "Królowe życia". Widzowie ją pokochali, pomimo tego, że jej przeszłość nie była nieskazitelna. Celebrytka miała problemy z prawem, trafiła nawet do więzienia. Teraz postanowiła rozliczyć się z tamtym okresem. Napisała autobiografię, która nosi tytuł "Dagmara Kaźmierska - Prawdziwa historia Królowej Życia". Ta trafiła już do sprzedaży, a autorka jeździ na spotkania z fanami.

Dagmara Kaźmierska promuje autobiografię

Kilka dni temu w Warszawie odbyło się jedno z nich. Dagmara była podekscytowana wydarzeniem, a na Instagramie relacjonowała, jak mijają jej przygotowania.

Odwiedziła ulubionego fryzjera, który zadbał o nowy kolor włosów i ułożył je w charakterystyczne dla celebrytki fale. Następnie specjaliści wykonali jej mocny makijaż, z podkreślonym okiem i sztucznymi rzęsami. Użyto brokatowych cieni, które zgrały się ze stylizacją, jaką wybrała na ten wyjątkowy dzień.

Kaźmierska postawiła na czarną sukienkę z rozcięciem i błyszczącym nadrukiem na piersiach. Na nią założyła ciemną ramoneskę. Całość dopełniły dodatki: mała torebka oraz ukochane kapcie z futerkiem. Nie zabrakło także okazałej biżuterii - wielkie złote kolczyki można było zobaczyć z daleka. Fani doskonale wiedzą, dlaczego "królowa życia" postawiła na płaskie obuwie. Dwa lata temu miała poważny wypadek samochodowy, poniosła poważne obrażenia. Miała złamane nogi, a skutki odczuwa do dziś i nie może nosić szpilek.

Dagmara Kaźmierska - autobiografia

Autobiografia Dagmary bez wątpienia będzie ciekawą pozycją czytelniczą dla jej fanów. Celebryta poruszyła w niej m.in. kwestię swojego przestępstwa. Oprócz tego wątku nie zabraknie także historii tych weselszych i barwniejszych, za które pokochali ją widzowie TTV. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.