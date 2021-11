Więcej na temat rodziny królewskiej przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Księżna Camilla i książę Karol 16 listopada wylecieli z wizytą dyplomatyczną do Jordanii. Na lotnisku przywitała ich królewska para - król Jordanii Abd Allah II ibn Husajn i jego żona, Rania al-Abd Allah. Po oficjalnym przywitaniu królowa zabrała księżną Camillę na wizytę w Centrum Rodziny i Dziecka w Jabal Al Nasr we wschodnim Ammanie. Co ciekawe, to Rania zasiadła za kierownicą samochodu.

Królowa Rania i księżna Camilla na spotkaniu

Podczas spotkania w Centrum Rodziny i Dziecka królowa Rania zapoznała księżną z programami ośrodka, które skupiają się na wzmocnieniu pozycji kobiet i dzieci. Panie brały udział w warsztatach, które na co dzień dedykowane są jordańskim kobietom, a które pomagają w budowaniu własnej wartości oraz asertywności.

Księżna Camilla na spotkanie z królową wybrała niebieską sukienkę projektu Fiony Clare, którą zestawiła z delikatną biżuterią oraz beżowymi pantoflami. Z kolei królowa Rania, jako rzeczniczka równouprawnienia, która nie nosi tradycyjnych strojów, zdecydowała się na przepiękną białą sukienkę ze złotym paskiem. Całość uzupełniły stylowe szpilki w niebiesko-brązowe wzory. Żona Abd Allaha ibn Husajna zdecydowała się też na delikatny makijaż i rozpuściła włosy, które układały się w delikatne fale. Tym samym królowa Rania kolejny raz udowodniła, że nie bez przyczyny uważana jest za jedną z najlepiej ubranych monarchiń na świecie.

Kim jest królowa Jordanii, Rania al-Abd Allah?

Królowa Rania al-Abd Allah od 30 lat jest żoną króla Jordanii. Jej misją jest popularyzowanie nowoczesnego oblicza islamu. Otwarcie nawołuje do równouprawnienia. Jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie rozprawia się ze stereotypami na temat Bliskiego Wschodu i sytuacji tamtejszych kobiet. Na Instagramie pisze o sobie "mama i żona z fajną pracą". Żona monarchy wspiera też wiele inicjatyw, których celem jest edukacja dzieci. Kieruje też funduszem stypendialnym, umożliwiającym uzdolnionym obywatelom Jordanii studiowanie na całym świecie.

Ma 51 lat i wygląda jak modelka, a fani porównują ją do Natalie Portman, czy Cindy Crawford. Historia jej związku z królem Jordanii, Abdem Allahem ibn Husajnem jest niczym scenariusz filmu romantycznego.