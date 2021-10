Książę Andrzej wycofał się z życia publicznego i ukrywa się w domu swojej matki, królowej Elżbiety II, po tym, jak został oskarżony o molestowanie seksualne. Według informatora "The Sunday Times", książę Yorku nie ma co liczyć na powrót do dawnego życia i pełnienia publicznych obowiązków.

Książę Andrzej nie wróci do pełnienia publicznych obowiązków? Jego rodzeństwo i książę William są zgodni

Zagraniczne media podają, że książę Andrzej chciałby wrócić do pełnienia publicznych obowiązków. Problemem jest to, że nikt inny z brytyjskiej rodziny królewskiej tego nie chce. Ponoć książę William rozmawiał z królową Elżbietą, a także rodzeństwem Andrzeja - Karolem, Anną i Edwardem o sytuacji księcia Yorku. Wszyscy są zgodni, że powrót księcia Andrzeja do pełnienia królewskich obowiązków nie jest dobrym pomysłem. Zwłaszcza książę William miał nalegać, by wycofać jego wujka z życia publicznego. Zdaniem męża księżnej Kate jest on "niewdzięczny" i stanowi zagrożenie dla brytyjskiej rodziny królewskiej.

Nie ma mowy, żeby kiedykolwiek wrócił. Rodzina nigdy do tego nie dopuści - powiedział informator "The Sunday Times".

Co ciekawe, nie tylko bliscy księcia Andrzeja nie widzą szansy na jego powrót do pełnienia publicznych obowiązków. Eksperci, którzy zajmują się życiem brytyjskiej rodziny królewskiej, są tego samego zdania.

To dotyczy nie tylko samego księcia Andrzeja. Ponieważ jest drugim synem królowej, angażuje również całą rodzinę królewską, szarga ich wizerunek, a przez to także wizerunek Wielkiej Brytanii - powiedział "The Times" historyk Tessa Dunlop.

Książę Andrzej oskarżony o molestowanie

Przypomnijmy, że kilka tygodni temu Virginia Giuffre pozwała księcia Andrzeja za molestowanie seksualne, którego miał się wobec niej dopuszczać kilkukrotnie. W 2007 roku w londyńskim domu Ghislaine Maxwell - koleżanki przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina oraz w rezydencji samego Epsteina, gdy Virginia miała zaledwie 17 lat. Pełnomocnicy Virginii Giuffre deklarują, że dokumenty zostały dostarczone przeciwnej stronie, jednak firma prawnicza reprezentująca księcia kwestionuje fakt, iż dokumenty zostały doręczone prawidłowo. Książę Andrzej nie chce zjawić się w sądzie i od dłuższego czasu przebywa w Balmoral, rezydencji królowej. W związku z tym kontakt z nim jest utrudniony. Książę Andrzej, w obawie przed spotkaniem z prawnikami, nie zdecydował się na opuszczenie rezydencji nawet, by powitać na świecie wnuczkę, która urodziła się we wrześniu.

