Matylda Damięcka jest znana w sieci głównie dzięki swojemu koncie na Instagramie, gdzie publikuje grafiki. Artystka często komentuje nimi sprawy społeczne i polityczne, co cieszy się ogromną popularnością wśród internautów. Te nie pojawiają się regularnie, ponieważ Matylda Damięcka musi również pracować. Co poniektórzy "fani" tego nie rozumieją i mają do niej pretensje, że jest leniwa.

Matylda Damięcka pokazała wiadomości od roszczeniowych fanów. "Twórz dla nas, ale nie sięgaj do naszych kieszeni darmozjadzie"

W najnowszym poście Matyldy Damięckiej możemy zobaczyć palec, nad którym widnieje napis: "Daj palec". Gdy przewiniemy post w prawo, będziemy mogli przeczytać wiadomości artystki z obserwatorami, w których co poniektórzy zarzucają jej lenistwo, czy niemoc twórczą. Matylda Damięcka sprawnie odpowiada im na zaczepki i publikuje screeny rozmów.

W komentarzu zwraca uwagę na to, że mało kto sobie zdaje sprawę, że kultura, z której tak chętnie wiele osób korzysta, również wymaga wielkich nakładów pracy od artystów, a także pieniędzy.

Moja skrzynka jest wypełniona wszelkiego rodzaju pretensjami. Te mnie bawią najbardziej. Sporo o nas mówią. Sporo mówią o stosunku do ludzi działających w kulturze. Twórz dla nas, bo tego potrzebujemy, ale nie sięgaj do naszych kieszeni darmozjadzie - napisała Damięcka.

