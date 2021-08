Anna Cieślak i Edward Miszczak wzięli ślub. Dyrektor programowy TVN i aktorka zdecydowali się zorganizować uroczystość w Krakowie. Ceremonia odbyła się w Kolegiacie św. Anny, do którego drzwi na czas okoliczności zostały zamknięte na klucz, a wejścia pilnowali ochroniarze. Na liście gości nie zabrakło gwiazd związanych ze stacją TVN, w tym Kuby Wojewódzkiego.

REKLAMA

Wiemy, jak wyglądała suknia ślubna Anny Cieślak. Kreację pokazała projektantka

Zobacz wideo "Czarna owca" - relacja z premiery filmu

Kuba Wojewódzki zdradził szczegóły dotyczące wesela Anny Cieślak i Edwarda Miszczaka

Kuba Wojewódzki aktywnie działa w social mediach. Jego profil na Instagramie obserwuje ponad 1,4 miliona osób. Dziennikarz publikuje zdjęcia, które uzupełnia charakterystycznymi dla siebie, sarkastycznymi podpisami. W niedzielę, około godziny 12:00, Kuba pokazał zdjęcie, na którym pozuje w czarnej koszuli w biały wzór i równie eleganckiej marynarce. W opisie zdradził, że właśnie wrócił ze ślubu. Co oznaczałoby, że goście na weselu Anny Cieślak i Edwarda Miszczaka bawili się nie do białego rana, a właściwie do południa.

Właśnie wróciłem ze ślubu... Było pięknie, a ja byłem drogo ubrany. Dobranoc.

Tak wyglądały gwiazdy na ślubie Anny Cieślak i Edwarda Miszczaka

W komentarzach pod postem jeden z internautów odważył się zapytać, co Kuba podarował dyrektorowi programowemu stacji TVN i aktorce.

Co kupiłeś Miszczakowi?

Wojewódzki odpowiedział w żartobliwy sposób.

Cyfrowy Polsat na rok.

W kolejnych komentarzach obserwatorzy humorystycznie wypowiadali się na temat wesel.

Wesela są fajne. Pod warunkiem, że to nie twoje wesele.

A może to marynarka kogoś innego... Po weselu różnie bywa.

Dostać prezent weselny od Kuby. Brałabym ślub dla samej koperty!

My jeszcze raz życzymy Annie i Edwardowi wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.