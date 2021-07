Izabella Krzan to jedna z gwiazd Telewizji Polskiej. Pięć lat temu wygrała tytuł Miss Polonia, co otworzyło jej drzwi do kariery. Niedawno zastąpiła Marzenę Rogalską w roli gospodyni programu "Pytanie na śniadanie". Ostatnio w relacji na Instagramie pokazała, jak wyglądała w wieku 16 lat. Trzeba przyznać, że oprócz jednej rzeczy, prawie nic się nie zmieniła.

REKLAMA

Zobacz wideo Izabella Krzan o prowadzeniu "Pytania na śniadanie" zamiast Marzeny Rogalskiej

Nastoletnia Izabella Krzan. Tak wyglądała w wieku16 lat

Izabella Krzan nie zwalnia tempa i jest w stałym kontakcie z obserwatorami na Instagramie, gdzie chętnie pokazuje swoje życie. Jej profil obserwuje ponad 200 tysięcy internautów. Izabella postanowiła niedawno wrócić pamięcią do nastoletnich czasów i pokazała, jak wyglądała dziesięć lat temu, gdy miała zaledwie 16 lat.

Na opublikowanej fotce widzimy uśmiechniętą Izabellę, która pozuje w bikini na tle morza. Trzeba przyznać, że Krzan od zawsze mogła pochwalić się szczupłą sylwetką i długimi nogami. Uwagę zwracają również ciemne włosy prezenterki, które sięgały jej niemal do pasa.

Iza, lat 16 - czytamy na zdjęciu.

Izabella Krzan pokazała, jak wyglądała w wieku 16 lat Fot. Instagram/ izabellakrzan

"Hotel Paradise". Krystian Ferretti z nową dziewczyną. Pisze o miłości od pierwszego wejrzenia

Na jej profilu znajduje się sporo jej zdjęć w bikini, na których Izabella pokazuje swoje wdzięki. Dzięki temu można porównać jej obecne fotografie do tej sprzed lat. Da się zauważyć, że jej figura nie uległa zmianie. Różnica jest za to we fryzurze. Aktualnie Izabella ma pasemka we włosach, które teraz są znacznie krótsze.

Izabella z powodzeniem rozwija karierę w telewizji. Jest nie tylko współprowadzącą "Pytanie na śniadanie", ale można zobaczyć ją również w "Kole Fortuny". Prowadziła również program "Czar par". Bardzo się zmieniła w ciągu dziesięciu lat?