Lexy Chaplin wejdzie do oktagonu, gdzie zaprezentuje swoje umiejętności w walce. Na IntaStory wyjawiła, co skłoniło ją do wzięcia udziału w gali organizowanej przez Malika Montanę. Szczerze przyznała, że nie wie, czy to jest dobra droga, ale cieszy się, że nadała jej życiu cel.

Zobacz wideo Lexy Chaplin wyjawiła, dlaczego przyjęła propozycję walki na gali High League

Lexy Chaplin zadebiutuje w oktagonie

Lexy Chaplin w 2019 roku wzięła udział w projekcie "Team X", dzięki czemu zdobyła sławę, a jej konto na Instagramie obserwuje 1,6 mln. fanów. Po odejściu z teamu influencerka rozwija własną markę i prowadzi swój sklep. Na Instagramie ogłosiła, że wkrótce pojawi się w oktagonie. Dodała, że sama nie może w to uwierzyć, ale postanowiła wyjść z strefy komfortu i spróbować swoich sił w sztukach walki.

Dziwnie mi się to zdanie mówi, ale ja walczę. Ja będę walczyć, będę się bić w oktagonie. Gdyby ktoś mi klika miesięcy temu powiedział, że Lexy, ty będziesz się bić w oktagonie, w życiu bym nie uwierzyła - zaczęła.

Zdradziła również, dlaczego zdecydowała się, by wziąć udział w walce. Szczerze przyznała, że robi to dla siebie, gdyż przez jakiś czas w życiu nie miała żadnych celów i brak motywacji do działania.

Ja od jakiegoś czasu borykałam się z takim problemem, że ja nie miałam żadnych celów w życiu. Nic, kompletnie. Żyłam tak z dnia na dzień, nie miałam żadnych hobby, żadnych pasji. Nic nie robiłam. Nic mnie nie kręciło, zero motywacji. Już od jakiegoś czasu bardzo chciałam to zmienić, ale nie wiedziałam gdzie, ani jak się za to zabrać. Nie wiem czy to jest dobra droga, ale ja naprawdę cieszę się, że mam coś do robienia. Mam jakiś cel, coś co bardzo bym chciała osiągnąć, a mianowicie wygrać walkę - dodała.

Lexy podkreśliła, że nie miała styczności z żadnym sportem i nie za bardzo lubi aktywność fizyczną, co chce jednak zmienić. Musi regularnie chodzić na treningi i stosować dietę, a to jest odmienne od tego, jak wcześniej wyglądał jej tryb życia.

Mam teraz treningi. Ja nie przepadam za treningami, ale jest coś, co ja mogę robić w końcu. I to jest fajne - przyznała.

Przy okazji padło pytanie o to, z kim Lexy będzie walczyć. Nie mogła tego wyjawić, ale dała podpowiedź, że to dziewczyna, która jest dobrze znana jej fanom. Jej rywalka jeszcze nie miała robionej sesji zdjęciowej, która zapowiada nowych uczestników High League.

