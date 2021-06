Na początku czerwca Klaudia Halejcio i jej partner Oskar powitali na świecie córkę, Nel. Dziewczynka momentalnie stała się oczkiem w głowie rodziców, którzy chcą dla niej wszystkiego, co najlepsze. Mowa również o wózku, który jest dosyć drogi.

Halejcio idzie na spacer z Nel. My patrzymy na wózek. Cena? Nie na każdą kieszeń

Córka Klaudii Halejcio i jej partnera Oskara przyszła na świat dokładnie 2 czerwca 2021 roku. Aktorka znana m.in. z "Serce nie sługa" i "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach" poinformowała o tym kilka dni później na Instagramie, na którym opublikowała radosne nagranie ze szpitala. Od tamtej chwili Halejcio regularnie publikuje nowinki związane z macierzyństwem.

Na InstaStories pokazała ostatnio zdjęcie zrobione w windzie, na którym widać wózek. Nic dziwnego, celebrytki chętnie publikują w mediach społecznościowych wybrane przez siebie akcesoria czy wyposażenie dziecięcych pokoików. Klaudia postawiła na wyróżniający się wózek niemieckiej firmy, który powstał we współpracy z amerykańskim projektantem i dyrektorem kreatywnym domu mody Moschino, Jeremym Scottem.

wózek Cybex, Klaudia Halejcio fot. CYBEX screen

Gondola posiada dużą, składaną budkę, na której szczycie Jeremy umieścił dużą kokardę. Cena to 2 649,00 zł. To jednak nie wszystko. Do tego dochodzi rama ze stelażem siedziska za 3 499,00 zł. To daje nam łącznie 6 148 zł.

Wybór z pewnością nie jest przypadkowy. W podobnych wózkach jeździły chociażby córki Roberta i Ani Lewandowskich oraz syn Szczęsnych. A wam jak się podoba?