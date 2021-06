Wersow jest prawdziwą gwiazdą internetu. Jej profil na Instagramie śledzi 2,6 miliona fanów. Youtuberka chętnie pokazuje się w mocnych makijażach i idealnie ułożonych włosach. Jednak jeszcze nie tak dawno wyglądała zupełnie inaczej. Magda Lubacz, zwyciężczyni trzeciej serii "Projekt Lady", pokazała zdjęcia Wersow z czasów, gdy ta brała udział w wyborach miss.

Zobacz wideo Wersow sześć lat temu wzięła udział w wyborach miss. Jest nie do poznania

Metamorfoza Wersow. Tak dziewczyna Friza wyglądała sześć lat temu

Wersow od kiedy zdobyła sławę i rozpoznawalność, sporo zainwestowała w swój wygląd. W przeszłości zaczynała jako blogerka modowa. Z czasem Weronika postanowiła wziąć udział w wyborach Miss Mielca. Z tego miasta pochodzi również Magdalena Lubacz z "Projekt Lady". Magda na TikToku opublikowała filmik, na którym widać metamorfozę Wersow. Gwiazda internetu sześć lat temu wyglądała zupełnie inaczej.

Weronika od jakiegoś czasu jest wierna blond włosom, ale nie zawsze tak było. W przeszłości miała ciemniejszy odcień. Zmiana koloru włosów to nie wszystko. Wersow niedawno powiększyła również biust, o czym poinformowała na swoim kanale na Youtubie. Jednak to nie koniec zmian. Można zauważyć, że jej usta również zrobiły się większe i pełniejsze. Wersow najprawdopodobniej zainwestowała również w wypełniacze w twarzy, przez co jej rysy się wyostrzyły. Influencerka jednak od zawsze należała do szczupłych osób.

W 2015 roku na wyborach Miss Mielca Wersow zdobyła tytuł "Miss Internetu", a Magda Lubacz "Miss Koleżeństwa". Trzeba przyznać, że Weronika bardzo się zmieniła i już nie przypomina dziewczyny sprzed sześciu lat.

