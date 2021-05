San Marino w Polsce dostało najwyższe noty. Brzozowski wygrał w San Marino. Okazuje się, że Rafał i Senhit się znają

Podczas głównego finału tegorocznej Eurowizji maksymalna liczba punktów od Polski powędrowała do reprezentantki San Marino, Senhit. Co ciekawe, ten kraj przekazał tyle samo, czyli 12 punktów Rafałowi Brzozowskiemu, podczas półfinału. To przypadek?

Eurowizja 202. San Marino: Senhit & Flo Rida z piosenką ''Adrenalina''

Eurowizja 2021. Polska przyznała San Marino maksymalną liczbę punktów

W głównym finale Konkursu Piosenki Eurowizji prowadzący łączą się z sekretarzami państw, które wysłały swoich reprezentantów na konkurs. Wówczas sekretarze podają punkty, które jury przyznało poszczególnym wykonawcom. W tym roku w skład jury z Polski wchodzili: Cleo, Norbi, Anna Żaczek-Biderman, Michał Michalik i Piotr Winnicki, a punkty przekazała Ida Nowakowska. Ile punktów i do kogo powędrowało z Polski? Wyglądało to następująco: 10 pkt. - Islandia, 8 pkt. - Portugalia, Szwajcaria - 7 pkt., Izrael - 6 pkt., Włochy - 5 pkt., Malta - 4 pkt., Belgia - 3 pkt., Finlandia - 2 pkt., 1 pkt. - Rosja. Maksymalna liczba punktów, czyli 12, powędrowała do San Marino.

Warto wspomnieć, że Senhit gościła w kwietniu w Polsce i pojawiła się w "Jaka to melodia?". Wówczas miała okazję poznać naszego reprezentanta, Rafała Brzozowskiego, z którym pozowała do zdjęć. Co ciekawe, San Marino przyznało maksymalną liczbę punktów Brzozowskiemu podczas półfinału, w którym występował. Tym samym Brzozowski wygrał w San Marino, mimo to te punkty nie pomogły, by przejść do głównego finału.

Senhit i Rafał Brzozowski screen/Youtube

Warto dodać, że według Polaków, którzy brali udział w głosowaniu SMS San Marino nie dostało nawet jednego punktu. Publika najbardziej doceniła Ukrainę (12 punktów), Włochy (10 punktów) i Islandię (8 punktów). Podobał wam się występ Senhit, która do swojego występu zaprosiła amerykańskiego rapera Flo Ridę?

