Suri Cruise to przykład dziecka gwiazd, które od narodzin budzi powszechne zainteresowanie. Związek jej rodziców, czyli Katie Holmes i Toma Cruise'a, był jednym z najgłośniejszych. Zaczęli się spotykać w 2005 roku, a ich relacja rozwijała się w ekspresowym tempie. Szybko się zaręczyli, aktorka zaszła w ciążę i 18 kwietnia 2006 roku na świecie pojawiła się ich córka Suri. W 2012 roku Katie złożyła pozew rozwodowy. Do tej pory mają kiepskie relacje.

Zobacz wideo Mina Holmes - bezcenna

Suri Cruise skończyła 15 lat

Opiekę nad córką przejęła Holmes. Aktor nie spotyka się z dzieckiem, ponieważ zabrania mu tego religia (scjentologia nie toleruje spotykania się z osobami, które opuściły sektę). Jak donosiły media, Suri wielokrotnie dążyła do kontaktu, jednak bezskutecznie. Mama robi wszystko, by nastolatka jak najmniej cierpiała. W wywiadach wielokrotnie podkreślała, że wychowywanie dziecka to dla niej najpiękniejsza rola. Jednak nie trzyma dziewczyny pod kloszem. W dniu 15. urodzin Suri mogła świętować z przyjaciółmi.

Po prawej - Tom Cruise. Po lewej - niby też, a jednak nie do końca

Paparazzi spotkali nastolatkę na ulicach Nowego Jorku. Przyjaciele wręczyli jej prezenty oraz bukiet kwiatów. Suri zaprosiła koleżanki na lody. Widać, że dziewczyna interesuje się modą, miała na sobie dzwony z obniżonym stanem. Do tego założyła krótką bluzkę, na którą zarzuciła skórzaną kurtkę. Całość uzupełniły trampki. 15-latka jest bardzo podobna do rodziców, po mamie odziedziczyła gęste włosy, z których - widać po zdjęciach - jest bardzo dumna. Więcej zdjęć zobaczycie w naszej galerii.

Suri Cruise świętuje 15. urodziny ARIS / ARIS/Backgrid/East News

Myślicie, że Suri pójdzie w ślady rodziców? Bez wątpienia producenci z Hollywood tylko na to czekają. Z takimi genami i nazwiskiem na pewno nie będzie miała problemów z odnalezieniem się w branży.