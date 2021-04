Córka Tomasza Adamka, Roksana, już niedługo wyjdzie za mąż. Bokser nie ma zamiaru oszczędzać na szczęściu swojej starszej pociechy - na wesele, które ma odbyć się w zamku, planuje wydać majątek.

Tomasz Adamek urządzi córce wesele po królewsku

Roksana Adamek już od dłuższego czasu planowała ślub ze swoim narzeczonym. Plany te jednak zostały pokrzyżowane przed pandemię koronawirusa. Choć początkowo uroczystość miała odbyć się w Polsce, tak przez coraz to nowe obostrzenia para zmieniła plany. Adamek w rozmowie z "Super Expressem" przyznał, że wesele odbędzie się w USA, przez co niestety zabraknie na nim rodziny z Polski. Jak się jednak okazuje, wśród gości nie zabraknie przyjaciół i znajomych zza oceanu:

Nie chcieliśmy dłużej czekać i zdecydowaliśmy, że ślub odbędzie się 1 maja. Nie będzie na nim rodziny z Polski, tylko nasi przyjaciele i znajomi z USA. Już zarezerwowałem miejsce i wszystko jest załatwione. Córka ma od ponad roku gotową sukienkę ślubną, musiała tylko dokonać lekkich poprawek.

Ślub Roksany odbędzie się w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Harrison w stanie Arkansas. Tomasz Adamek wynajął specjalnie dla nowożeńców zamek The Legacy Castle w Pompton Plains w New Jersey, gdzie ma zostać urządzone uroczyste przyjęcie na blisko 200 gości. Obiekt jest oblegany przez pary młode z całego świata, które rezerwują go nawet z kilkuletnim wyprzedzeniem. Cena za jednego gościa weselnego ma wynosić tam nawet 300 dolarów. Spójrzcie jednak na to - to prawdziwy, amerykański, a jednak prawie europejski zamek przez wielkie Z. Trzeba przyznać, że mają rozmach:

Chcielibyście mieć wesele w takim miejscu?