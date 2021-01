Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz dokładnie rok temu stali się szczęśliwymi rodzicami wymarzonej córki. Teraz Pola obchodziła swoje pierwsze urodziny. Rodzice zorganizowali dla niej imprezę z jednorożcowym motywem przewodnim. Zadbali o najmniejsze szczegóły. Były balony jednorożce, kolorowe czapeczki, a także lody.

REKLAMA

Sylwia Przybysz skrytykowana za przytycie (!) w ciąży. "Wytykanie komuś takich rzeczy jest zwyczajnie poniżej pasa"

Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz świętowali roczek córki!

Wokół narodzin Poli od początku w internecie było wiele kontrowersji. Internauci gromko komentowali fakt, iż para zdecydowała się na dziecko w tak młodym wieku. Fani snuli podejrzenia, że to wpadka i twierdzili, że Janek i Sylwia mogli jeszcze poczekać. Młode gwiazdy od początku jednak mówiły, że marzą o dużej rodzinie, a córka była chciana i planowana. To, co publikują w mediach społecznościowych, zdecydowanie rozwiewa podejrzenia niepewnych obserwatorów. Już wielokrotnie udowodnili, jak bardzo troszczą się i kochają córkę. W środowy wieczór podzielili się filmikiem z pierwszymi krokami dziewczynki. Dzień później zorganizowali przyjęcie i świętowali jej pierwsze urodziny.

Dzisiaj urodziny tego skrzata w środku. Rok temu stałem się najszczęśliwszym człowiekiem na Ziemi - napisał tata.

Sylwia Przybysz zaręczyła się z Janem Dąbrowskim. Piosenkarka pokazała pierścionek

Na relacjach udostępnionych przez Sylwię i Janka widać, że impreza dziewczynki kręciła się wokół jednorożców. Rodzice zafundowali córce wysoki, różowy tort z siedzącym jednorożcem, a nawet lody na patyku. Pod sufitem fruwało kilkadziesiąt, kolorowych balonów. Tata dziewczynki wybrał imprezową playlistę i postawił na... "Smerfne Hity".

Obowiązkowo na imprezie - dodał.

Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz zorganizowali jednorożcowe urodziny Poli Scree Instagram: @sylwiaprzybysz

Rodzice pochwalili się też kilkoma prezentami, które dostała od bliskich dziewczynka. Przede wszystkim otrzymała swój pierwszy w życiu rower. Więcej zdjęć z urodzin córki Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego, zobaczycie w naszej galerii.