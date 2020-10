Temat wagi księżnej Kate budzi spore i niezdrowe zainteresowanie. Żona księcia Williama od lat jest oceniana pod kątem wagi - media nieustannie wytykają jej smukłą figurę i wyliczają, ile kilogramów przytyła w czasie każdej z trzech ciąż. To wciąż się nie zmienia, a tym razem jej wagą zainteresował się kolorowy tabloid "Star Magazine".

Księżna Kate jest poważnie chora?

Na okładce magazynu opublikowano zdjęcie księżnej. Dodano też informacje, że mocno schudła i waży 43 kg. Porównano jej zdjęcia, które mają świadczyć o tym, że tak chuda jeszcze nie była. Dziennikarze dotarli też do rzekomej przyczyny, która miała doprowadzić Kate do takiego stanu. Oczywiście wpływ miała mieć Meghan Markle. Od dawna mówi się o tym, że nie układają się relacje między nimi. Ale to nie wszystko!

'Star Magazine' Materiały prasowe

Tabloid snuje też teorie, że księżna Kate ma cierpieć na zaburzenia odżywiania. Na okładce przywołano księcia Williama, który ma martwić się o żonę, że ma bulimię. Z tą chorobą walczyła jego matka, co dodatkowo ma na niego wpływać.

Jest szczególnie przerażony, wiedząc, że jego matka sama walczyła z zaburzeniami odżywiania - czytamy.

Oczywiście magazyn nie ma żadnych dowodów na potwierdzenie swoich słów. I w sumie dziwne by było, gdyby było inaczej. Kate niedawno pojawiła się na spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i jego żoną Oleną. Księżna miała na sobie niebieską sukienkę, podkreślającą sylwetkę. Od razu w oczy rzuca się to, że nie wygląda tak jak na okładce "Star Magazine". Jest szczupła, ale na pewno nie aż tak, jak podaje tabloid. Zdjęcia zobaczycie w naszej galerii.