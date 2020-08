Paris Hilton zadebiutowała w światowym show-biznesie jeszcze jako nastolatka. To ona stała się znaną tylko z tego, że jest znana, jeszcze na długo przed pojawieniem się reality-show o rodzinie Kardashianów. Naczelna celebrytka świata ma na swoim koncie wiele skandali, w tym także dwie seks taśmy. Teraz, jako już dorosła i dojrzała kobieta chce opowiedzieć o swoim życiu z własnej perspektywy. Jak sama przyznaje, całe życie musiała udawać. O wszystkim mamy przekonać się już 14 września, gdy na YouTubie pojawi się dokument "This is Paris".

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ: Po latach nienawiści Paris Hilton i Kim Kardashian znów się przyjaźnią? Kardashianka wystąpi w klipie zapomnianej piosenkarki. Mamy zdjęcia

Paris Hilton była gnębiona w szkole

Już w zwiastunie dokumentu Paris Hilton przyznaje, że od kiedy pamięta, musi kogoś udawać i nieustannie kreować swój wizerunek. Celebrytka dodaje, że jej życie wcale nie jest tak piękne, jak może się każdemu wydawać. Gdy była uczennicą luksusowej szkoły z internatem w Utah, inni uczniowie się nad nią znęcali. To wydarzenie z przeszłości wciąż nie daje o sobie zapomnieć.

Wciąż mam w nocy koszmary - mówi celebrytka.

Paris Hilton dodaje, że w dokumencie po raz pierwszy opowie o wstrząsającym momencie z jej dzieciństwa. Z jej zapowiedzi wynika, że to naprawdę coś mocnego.

Coś przytrafiło mi się w dzieciństwie, o czym nigdy nie mówiłam. Zawsze, kiedy próbowałam coś z tym zrobić, to byłam za to karana. Chciałam zadbać o swoje zdrowie psychiczne, myślałam jedynie o tym, kim chcę zostać, kiedy uda mi się z tego wyjść - zwierza się Paris.

Już 14 września na YouTubie pojawi się zapowiadany dokument o dziedziczce hotelowej fortuny. Mówi się, że materiał jest nieautoryzowany i nie ma konkretnego scenariusza, co ma tylko potwierdzić jego szczerość. Obejrzycie?