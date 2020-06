Zespół Małe TGD wydał oświadczenie w sprawie oskarżeń o plagiat: Jest nam przykro, że komentarze uderzają w Roksanę Węgiel

Ostatnio fani Roksany Węgiel mieli okazję posłuchać nowej piosenki z udziałem swojej idolki. Wokalistka zdecydowała się gościnnie zaśpiewać z zespołem Małe TGD. Wielu Internautów zauważyło jednak, że utwór "Nie z tej ziemi" przypomina "Physical" Dua Lipy i oskarżyło autorów o plagiat. Teraz muzycy wydali w tej sprawie oświadczenie.

Zespół Małe TGD wydał oświadczenie w sprawie oskarżeń o plagiat

Po tym, jak Internauci wytknęli Roksanie Węgiel i zespołowi Małe TGD fakt, iż piosenka "Nie z tej ziemi" jest bardzo podobna do "Physical" wykonywanej przez Dua Lipę, muzycy zdecydowali się wydać specjalne oświadczenie. Czytamy w nim:

Autorem piosenki „Nie z tej ziemi” jest Piotr Nazaruk, muzyk, kompozytor utworów do wielu spektakli teatralnych, dyrygent zespołu TGD oraz twórca piosenek zespołu Małe TGD. Pragniemy zauważyć, iż na gruncie polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych plagiat rozumiany jest jako bezprawne przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzego utworu, bądź jako celowe wprowadzenie w błąd co do autorstwa. Żadna z tych sytuacji nie ma miejsca w niniejszej sprawie.

Aby przekonać Internautów do swoich racji, zespół Małe TGD poprosił o opinię również Aleksandrę Sewerynik, doktora nauk prawnych oraz dyrygentkę chóralną:

Aby rozwiać jakiekolwiek wątpliwości w tej kwestii, zwróciliśmy się o opinię do specjalistki z zakresu muzyki i prawa – Aleksandry Sewerynik, doktora nauk prawnych i dyrygentki chóralnej. Z analizy przeprowadzonej przez Panią Doktor wynika, że pomimo zauważalnych dla przeciętnego słuchacza podobieństw pomiędzy utworami "Nie z tej ziemi" i "Physical", nie ma podstaw do stwierdzenia naruszenia prawa autorskiego, w szczególności naruszenia prawa do autorstwa utworu (potocznie nazywanego plagiatem). Podobieństwa wynikają bowiem z podobnego stylu utworów i korzystania przez autorów z podobnych, aczkolwiek rodzajowych cech kształtowania elementów składowych obu utworów.

Zespół Małe TGD wyraźnie zaznacza także, że sama Roksana Węgiel nie jest autorką piosenki, a jedynie ambasadorką serialu "Nie z tej ziemi". Oskarżenia i negatywne komentarze skierowane w jej stronę są więc bezzasadne i tym bardziej krzywdzące:

Jest nam więc niezwykle przykro, iż utwór promujący ważne wartości, stał się przedmiotem krytyki i zarzutów o plagiat, tym bardziej, iż krzywdzące komentarze uderzają w Roksanę Węgiel i jej wizerunek artystyczny, podczas gdy jej udział w tym projekcie był jedynie gościnny.

Wygląda więc na to, że złożone przez zespół Małe TGD wyjaśnienia rozwiewają wszelkie wątpliwości co to tego, czy wykonywana przez Roksanę Węgiel piosenka jest plagiatem.

